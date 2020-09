Uso de Tecnologías, impacto positivo y negativo para la sociedad en época de Covid-19: Del Río

Zacatecas, Zac.- “Las tecnologías seguirán siendo fundamentales en esta época de Covid-19 para que las instituciones sigamos trabajando, pero también nos hace más vulnerables ante el robo y manipulación de nuestros datos personales, por ello debemos de vigilar el tipo de plataformas que se usan” aseguró Julieta Del Río Venegas, Coordinadora de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia

Así lo mencionó durante su participación en el Conversatorio “El uso de las apps y de la geolocalización a raíz del Covid-19” organizado por el Ayuntamiento de Puebla, el Comité de Participación Ciudadana de Puebla y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.

En este espacio, Del Río Venegas intercambió experiencias con Ángeles Guzmán García, Comisionada del organismo garante de Nuevo León; Mariana Cendejas Jáuregui, Integrante de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, Escuela de Gobierno y Transformación Pública; así como Vanessa Díaz Rodríguez, Directora de la Organización Nacional Anticorrupción México. La actividad se realizó en el marco de la Semana de la Transparencia “Desafíos de la Transparencia”.

Rodrigo Santisteban Maza, Coordinador General de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla y organizador de la Semana, dio la bienvenida al conversatorio y destacó la relevancia de garantizar el cuidado de la información personal en una etapa tan delicada como lo es la pandemia.

En su intervención Julieta del Rio, Coordinadora de Tecnologías del SNT, destacó que a raíz de la pandemia una gran cantidad de actividades sociales se digitalizaron más. Mientras que algunos entes públicos y privados estaban preparados para el teletrabajo, otros optaron por detener sus actividades.

“El efecto de la pandemia se ha reflejado en la Plataforma Nacional de Transparencia, hubo un ligero decremento en las solicitudes de información pública, sin embargo, a raíz de la presentación del Buscador Nacional y los buscadores temáticos ha aumentado su uso” explicó.

Agregó que aunado a ello, en el caso del IZAI hubo herramientas implementadas previamente, como el Sistema de Firma Electrónica Avanzada y el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, que permitieron continuar con los trámites sin detener el trabajo del organismo garante.

No obstante, Del Río Venegas enfatizó que se debe de poner atención en el uso de plataformas que representan un riesgo latente para los usuarios y de manera particular en el tema educativo donde existen menores de edad, ya que recaban información sensible y hacen uso de elementos como la geolocalización para su funcionamiento.

“Las tecnologías de la información son muy buenas, pero también hemos sido captados para alimentar constantemente un perfil digital que incluye nuestros hábitos de consumo, prácticas en línea, gustos y más datos personales” afirmó.

Por lo anterior, hizo una invitación a que se refuerce el uso de estas herramientas, ya que permiten continuar otorgando servicios, realizando trámites y mover la economía, sin embargo, advirtió, los organismos garantes tienen el reto de difundir la Ley de Protección de Datos Personales, instar a la ciudadanía a leer las políticas de privacidad de sus aplicaciones y monitorear las plataformas educativas de los menores.

Las panelistas coincidieron en que las aplicaciones tecnológicas y herramientas desarrolladas en el ámbito del Covid-19 tienen efectos positivos y grandes ventajas, sin embargo, no debe pasar desapercibido que representan un riesgo si no se utilizan con precaución.

El Conversatorio fue transmitido a través de https://www.facebook.com/TransparenciaPuebla, en donde puede visualizarse posteriormente.