Comparecen ante legisladores titular de SAMA y encargado de la Secretaría del Campo

Comparece ante legisladores el encargado de la Secretaría del Campo

Zacatecas, Zac.- La disminución de los recursos para el campo y sus afectaciones fue el tema central que abordaron las y los diputados de la LXIII Legislatura durante la comparecencia del encargado interino de despacho de la Secretaría del Campo, Jesús Vallejo Díaz.

El funcionario estatal acudió al recinto legislativo para reunirse con los integrantes de la comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable y con los demás legisladores que acudieron para poder hacer sus cuestionamientos, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno.

En una primera ronda de cuestionamientos, la diputada Lizbeth Márquez Álvarez preguntó qué apoyos se les han dado a los ganaderos para exportar sus productos y cuál ha sido el intercambio comercial con los migrantes que están en Estados Unidos.

Además, pidió la opinión del funcionario para saber si es viable o no la instalación de un centro de acopio en la comunidad de Pozo de Gamboa; un proyecto que el funcionario confirmó.

Por su parte, el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer cuestionó qué posibilidades hay de que regresen los proyectos de las centrales de maquinaria y también quiso conocer qué acciones se están implementando para garantizar un uso responsable y de conservación de los suelos.

Igualmente se refirió al apoyo destinado a los productores de agave y cuáles han sido los resultados, así como si ha existido ya alguna comunicación con la Federación para saber si habrá apoyos para enfrentar siniestros ante la desaparición del fondo del seguro catastrófico.

Sobre el seguro para las afectaciones provocadas por cuestiones sobre todo climatológicas, el legislador José Guadalupe Correa Valdez preguntó si hay alternativas para poder apoyar a los productores.

Asimismo, lamentó la disminución de los recursos para el sector agropecuario del país y ahondó en sus cuestionamientos para conocer qué programas se han visto más afectados por los recortes y, en este sentido, preguntó cómo se actuará en materia de sanidad y de combate de plagas frente a las reducciones presupuestales en este rubro.

En la segunda ronda de preguntas intervino en primer lugar el diputado José Dolores Hernández Escareño quien, tras destacar los recortes de presupuesto, cuestionó cuáles serán las acciones y estrategias prioritarias para 2021 y también cuál es el seguimiento que se les da a los distintos programas.

El legislador José María González Nava quiso saber a qué puede aspirar Zacatecas con la cantidad de recursos que se le destinará al campo en 2021 y agregó si se podría esperar la recuperación del seguro catastrófico o la inversión en nuevas pequeñas presas.

En otro tema, también preguntó si a la Secretaría le corresponde intervenir en los campos de trabajo donde se han presentado problemas de hacinamiento y, por tanto, contagios de Covid-19 y, en ese caso, qué medidas se están tomando.

Terminó su participación lanzando la interrogante de cómo se espera este año la producción de frijol y su comercialización, y qué participación tendrán las plantas de beneficio de frijol del estado.

La forma de trabajo durante la emergencia sanitaria fue cuestionada por la diputada María Isabel Trujillo Meza, quien preguntó qué acciones se han podido realizar y cuáles han sido los apoyos que en esta temporada se han entregado a los pequeños productores.

El legislador Adolfo Zamarripa habló de la desaparición de más de 100 fideicomisos a nivel nacional y le preguntó al funcionario cómo va a afectar esto al campo zacatecano y, particularmente, cómo podría incidir la falta de recursos para obras hidráulicas.

Además, el diputado buscó obtener información acerca de si la Secretaría del Campo tiene un registro de las vaquillas que se entregaron en el programa de Crédito Ganadero a la Palabra y si se tiene conocimiento de en qué condiciones sanitarias fueron otorgados los animales.

Por su parte, la diputada Karla Valdez Espinoza preguntó cuál será el impacto que tendrá en el estado y en los municipios el recorte en el programa de concurrencia, qué complicaciones se han enfrentado por la falta de recursos para entregar apoyos a los pequeños productores y cómo se cerrará la administración para lograr que Zacatecas continúe ocupando los primeros lugares en la producción de decenas de cultivos.

Por último, el diputado Armando Perales Gándara mencionó que los productores de frijol tienen la exigencia de que para este año se incremente el precio de garantía de este grano, dentro del esquema de acopio y comercialización que implemente Segalmex. Al respecto, preguntó qué puede hacer la Secretaría del Campo para que esta demanda se vuelva realidad.

Asimismo, destacó que hay acciones que pueden realizarse sin recursos porque son gestiones como por ejemplo el buscar un beneficio para Zacatecas con la nueva Ley de Aguas Nacionales, tratando de que el agua que hay en el territorio estatal se quede en la entidad y no se escurra ni sea concesionada a los estados vecinos.

En su intervención, el encargado interino de despacho de la Secretaría del Campo Jesús Vallejo Díaz destacó que el enfoque del gobierno estatal en las políticas agropecuarias es el de lograr que el campo deje de ser de subsistencia para convertirse en un espacio de negocios.

Pese a las disminuciones presupuestales de los últimos años, dijo que Zacatecas se ha colocado a la cabeza en la producción de 50 cultivos, los cuales además han ido ganando valor agregado.

Destacó que no se espera una mejora en materia financiera para el próximo año sino que, por el contrario, “el escenario presupuestal es crítico y complejo”, pero concluyó que desde la dependencia han continuado trabajando.

Comparece el secretario de Agua y Medio Ambiente ante las y los diputados

La comisión legislativa de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático recibió este viernes al secretario de Agua y Medio Ambiente del gobierno estatal Luis Fernando Maldonado Moreno, quien compareció ante las legisladoras y legisladores con motivo del cuarto informe de gobierno.

Tras la intervención inicial del funcionario estatal, comenzaron las preguntas de los diputados presentes en la reunión.

El diputado José Dolores Hernández Escareño encabezó la ronda de intervenciones de las y los legisladores y preguntó qué se está haciendo para solucionar el problema de desabasto en el caso concreto de Jiapaz, esto luego de que no se esté realizando el proyecto de la presa Milpillas que se había proyectado como la solución.

Cuántos acuíferos hay y qué acciones se implementan para conservarlos, cómo se está actuando para combatir el maltrato animal y qué acciones precisas se han concretado y han tenido un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente fueron otros de sus cuestionamientos.

La legisladora Lizbeth Márquez Álvarez quiso conocer cuáles son las estrategias de difusión de las políticas ambientales que tiene la secretaría pero, sobre todo, hizo hincapié en el manejo de los plásticos.

En este tema preguntó, particularmente, qué se está haciendo, qué se ha logrado y qué falta para poder avanzar en el correcto uso y tratamiento de los plásticos en todo el territorio estatal.

Por su parte, el diputado Luis Esparza Olivares solicitó información sobre el estatus que guarda la auditoría en la que se señalan irregularidades en la contratación de la empresa Krystal y el trabajo realizado por la compañía.

Asimismo, tras destacar la importancia de conocer el impacto que causan los distintos proyectos en el medio ambiente, preguntó cuántos estudios de agua se han realizado en 2020 y el recurso destinado a ellos.

El diputado Javier Calzada Vázquez le preguntó al funcionario en qué condiciones se encuentran las plantas tratadoras y cómo se está buscando operar las que se encuentran abandonadas por falta de recursos.

También, en sus cuestionamientos, buscó información sobre el actuar de la secretaría en coordinación con la policía ambiental de la capital y las estrategias para combatir la contaminación de las ladrilleras.

Igualmente pidió la opinión del secretario respecto a la viabilidad o no de disolver Jiapaz y devolver a cada municipio la responsabilidad de dar este servicio a sus ciudadanos.

En su intervención el diputado Armando Perales Gándara pregunto cuántos pozos de uso doméstico se tienen y cuántos de ellos presentan problemas ya sea por falta de equipamiento, de líneas de conducción o de otras deficiencias.

De igual forma, enfatizó la desventaja que enfrenta Zacatecas por su altura en la Ley Nacional de Aguas y quiso conocer la opinión del secretario respecto a este tema y cómo podría actuarse para solventar la situación.

En su réplica, el diputado preguntó si los más de 500 millones de pesos que se tenían etiquetados para el proyecto del Sistema Milpillas se han invertido o qué ha pasado con este presupuesto.

Por su parte, el diputado José María González Nava requirió datos sobre el número de obras de infraestructura realizadas este año en materia de perforaciones y mejoras de almacenamiento de agua, entre otras, además de la precisión de si existen convenios con la Federación para realizar estas construcciones.

También hizo dos preguntas respecto al manejo de residuos sólidos: por qué no se ha construido hasta ahora el relleno sanitario en Fresnillo y, en general, qué seguimiento se le da a estos espacios de depósito de basura para garantizar su correcto funcionamiento.

El estatus que guarda el proyecto del sistema Milpillas y qué opciones hay para obtener recursos para estas obras, ante la falta de presupuesto federal, fueron dos preguntas hechas por la diputada Karla Valdez Espinoza.

La legisladora también pidió información sobre la construcción del relleno sanitario en Sombrerete para conocer de dónde vino el recurso y quién encabezó las obras.

El diputado Héctor Menchaca Medrano preguntó por qué no se ha invertido parte del presupuesto de la dependencia en el inicio de la construcción del relleno sanitario en Fresnillo ya que éste fue un compromiso del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Por último, el diputado Omar Carrera Pérez destacó que en la cuenta pública de 2018 del gobierno estatal se detectaron irregularidades por 113 millones de pesos y 21 de ellos corresponden a la secretaría de Agua y Medio Ambiente.

Tras leer una parte de las observaciones hechas a la contratación de la empresa Krystal para el proyecto del sistema Milpillas, solicitó información sobre cómo va el proceso de solventación de estos señalamientos.

Además, cuestionó cómo está caminando el plan estatal de residuos sólidos y si al interior de la dependencia se han presentado denuncias contra algún funcionario.

La ronda final de cuestionamientos comenzó con la diputada Alma Dávila. Preguntó por qué no se ha hecho nada luego de que transcurrieran 19 meses desde que la legislatura hiciera un exhorto al gobierno del estado para que Sama llevara a cabo estudios técnicos para emitir la declaratoria como área natural protegida para toda la zona de uso común del ejido de Tacoaleche, misma que se busca proteger de intereses voraces de desarrolladores urbanos.

El diputado Adolfo Zamarripa recordó que el abastecimiento de agua potable para el uso doméstico es la principal demanda de la ciudadanía, y el correcto funcionamiento de drenajes y alcantarillados es fundamental para lograr esta tarea, por lo que requirió información sobre cuántas obras hay en proceso de ejecución y de cuánto ha sido la inversión. También solicitó conocer qué ha hecho Sama en el conflicto que se vive por el cierre de un relleno sanitario en el municipio de Tlaltenango.

La diputada Gabriela Pinedo dijo que la presa Milpillas no era una solución definitiva al problema del desabasto de agua. Preguntó si se está trabajando en alguna alternativa para resolver el problema toda vez que parece que el proyecto hídrico no se realizará. Cuestionó por qué no se retoma el impulso a la tecnificación del campo zacatecano; recordó que en el uso agrícola es donde más se da el desperdicio de agua. Destacó que en días pasados presentó una reforma a la Ley para la Bienestar y Protección de los Animales pero pidió que a la par se elabore el reglamento para que la norma sea operante. También solicitó al funcionario detallar donde se deposita la basura luego de que el relleno tipo c de Tlaltenango está bloqueado. Además preguntó si se tiene idea de cuánto ha aumentado el uso de desechables en estos tiempos de pandemia.

El secretario de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno hizo una relatoría de las acciones llevadas a cabo como parte de programa ordinario de sus actividades pero también las que se implementaron con motivo de la contingencia sanitaria.

Durante su intervención hizo énfasis en la reducción del presupuesto que han tenido en los últimos años, tanto del recurso federal como estatal. Como ejemplo, señaló que para el rubro de agua potable en 2015 se tuvieron 207 millones de pesos federales y 113 millones estatales y para 2020 se etiquetaron 51 millones de pesos de la Federación y sólo 36 millones desde el estado.