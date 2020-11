Realizan la conferencia “Uso de lenguaje incluyente no sexista”

Zacatecas, Zac.- Dentro delPrograma de Activismo 25N y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), realiza trabajos coordinados con organizaciones de la sociedad civil, instancias estatales, municipales, academia y órganos autónomos, con la finalidad de hacer conciencia y prevenir la violencia de género.

Durante esta semana, se llevó a cabo el foro Paridad 3 de 3 y Violencia Política, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Red Plural de Mujeres y la Semujer.

En dicha actividad se contó con la participación de Carla Astrid Humphrey, consejera electoral del INE; María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), y miembro de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE); e Yndira Sandoval Sánchez, autora e impulsora de la iniciativa 3 de 3, en la cual colocó el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.

Adriana Guadalupe Rivero Garza, titular de Semujer, externó la importancia del Foro para dialogar sobre los derechos políticos electorales de las mujeres, como el principio de paridad constitucional, que es hacer realidad el derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político electoral y que, sin lugar a duda, México ha logrado importantes avances.

Asimismo, destacó la aprobación de los lineamientos 3 de 3 que implica que aquellos varones que hayan cometido violencia contra las mujeres no tengan oportunidad de participar en los procesos electorales. También se refirió a la violencia política de las mujeres por razón de género, donde se han realizado pasos importantes que se deben seguir fortaleciendo en el país y en Zacatecas.

Rivero Garza también subrayó que se debe continuar el trabajo coordinado para eliminar la violencia de género, ya que en México ha cobrado la vida de más de 40 millones de mujeres, aunado a ello, no hay mujer en el país que no haya experimentado al menos una vez en su vida un acto violento en su contra: “Mientras exista violencia en contra de las mujeres no podemos hablar de que existe igualdad, mucho menos de que exista un país o una sociedad democrática”, finalizó.

Asimismo, como parte del Programa de Activismo 25N, se llevó a cabo la Conferencia “Uso de lenguaje incluyente no sexista”, coordinado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECyTEZ), en donde la encargada de la conferencia Verónica Aguilar Vázquez dijo que el lenguaje es una expresión del pensamiento, un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad y cultura, que por mucho tiempo ha sido también fuente de violencia simbólica.

Es decir, una herramienta más a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que, históricamente, ha existido entre mujeres y hombres, las cuales tienen su origen en los roles y estereotipos de género que limitan y encasillan a las personas partiendo de sus diferencias sexuales y biológicas.

De igual manera, ayer se tuvo la conferencia “Violencia de género contra las mujeres”, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública, donde elementos de esta dependencia profundizaron más sobre las diversas etapas de la escala de violencia ejercida hacia las mujeres, sensibilizándolos para detectar situaciones donde se ponga en riesgo su integridad física y psicológica. Además de promover los servicios que brindan las diversas instituciones de atención y apoyo a las mujeres ante la menor situación de riesgo.

Es así como el Gobierno del Estado de Zacatecas se adhiere a los trabajos y esfuerzos de organismos internacionales que convocan a todos los gobiernos a unirse con la difusión de mensajes que contribuyan a generar conciencia sobre el grave problema que representa la violencia de género.

Para mayor información sobre los trabajos, el programa de activismo 25N se encuentra en la siguiente liga: https://bit.ly/ ProgramaSemujer25N2020.