Compleja situación de la UAZ, requiere 500 mdp para pagos de fin de año

Zacatecas, Zac.-El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández luego de informar que la institución requiere de 500 millones de pesos al cierre de este año, para el pago de prestaciones laborales, dijo que iniciará un proceso de negociación, mediante mesas de trabajo encaminadas a solventar todas las peticiones del personal sindicalizado, en el contexto que se encuentra la universidad.

Lo anterior, en respuesta al emplazamiento a huelga del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), por las presuntas violaciones e incumplimientos de su administración, al Contrato Colectivo de Trabajo de los agremiados; así como por la falta de certeza de pagos al cierre del año, presentadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (JLCA).

Guzmán Fernández, en el caso particular de los pagos de fin de año, manifestó que, “cada diciembre, es una situación difícil y compleja desde hace buen tiempo, no es privativo de la universidad de Zacatecas, ya no son cinco, ni diez; ahora son once universidades que están en esa situación, por los problemas estructurales que se vienen arrastrando[…] la falta de reconocimiento de la plantilla laboral, el tema del sistema de pensiones que tienen las universidades, sin embargo, la institución realiza un gran esfuerzo por mantener los servicios educativos”.

En este sentido, comentó que durante el presente semestre escolar la UAZ atendió 45 mil estudiantes en sus diferentes niveles y concluyó con un saldo positivo a pesar de que fue 100% virtual y anunció que, “ante el comportamiento que ha tenido la pandemia, el próximo semestre será en las mismas condiciones , va a ser un semestre virtual por lo cual, para poder llevarlo a cabo y sostener el servicio de la de la universidad, se está en proceso de negociación”.

Indicó además que para atender las demandas del personal sindicalizado, “hemos hecho la solicitud en las diferentes instancias como la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), en la misma Secretaría de Hacienda y en Gobierno del Estado”.

En este contexto, el pago puntual de los universitarios no está garantizado pues agregó “todo va a depender de la gestión, todavía no sabemos cómo vayan a ser los resultados: como todos los años, como todos los diciembres. El 15 de diciembre y el 30 de diciembre son las fechas fatídicas para el cumplimiento de las obligaciones. El emplazamiento es hasta febrero, entonces, el mecanismo de negociación lo tenemos hasta el 17 de febrero” concluyó Guzmán Fernández.