Recibe UA de Medicina Veterinaria y Zootecnia certificación Internacional por COPEVET

Zacatecas, Zac.-El rector Antonio Guzmán Fernández recibió la acreditación internacional del programa de licenciatura de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra Máxima Casa de Estudios, por parte del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET).

Durante la recepción de la certificación internacional el rector Antonio Guzmán Fernández destacó el trabajo de la dirección y de la comunidad docente y estudiantil, comprometida con el desarrollo de la calidad educativa tanto en el ámbito nacional como, en este caso, internacional de la institución.

Guzmán Fernández felicitó a la dirección y a la comunidad universitaria en general, porque a pesar de los obstáculos, el trabajo académico y las actividades para lograr la evaluación no se han detenido y hoy el resultado es altamente satisfactorio porque se fortalece la calidad educativa.

La entrega formal de la certificación internacional la realizó el doctor Alberto Arres Rangel, presidente del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET), en el marco de la CLXVI Reunión Ordinaria de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (AMEFMVZ) efectuada en las instalaciones de la citada Unidad Académica, en donde tuvo la característica de semi presencial y durante su desarrollo se establecieron los filtros sanitarios adecuados, así como estrictas medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias para la protección y prevención de la pandemia Covid-19.

La mencionada asamblea contó con la visita física de los integrantes de la mesa directiva de la AMEFMVZ en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia y con la asistencia en línea del resto de directores de las escuelas y facultades de medicina veterinaria y zootecnia del país, así como con miembros de la asamblea a través de plataformas digitales, e invitados especiales de los principales organismos nacionales e internacionales de certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cabe mencionar que en el evento, se entregó por primera vez la medalla “Quetzalcóatl Dorado” otorgada al mérito académico a seis profesores investigadores de las diferentes regiones definidas por el ANUIES, recibiendo la medalla de manera presencial el Dr. Juan José Zarate Ramos de la UANL.

El doctor Marco Antonio Lopez Carlos, director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAZ, dio la bienvenida a los integrantes de la mesa directiva de la AMEFMVZ integrada por su presidente, Dr. Jaime Eleazar Borbolla Ibarra, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; vicepresidente doctor Gustavo Moreno, de la Degollado Universidad Autónoma de Nuevo León; secretario MC Alan Olazábal Feochio, de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad del Estado de México.

También estuvieron presentes invitados especiales: MVZ José de Jesús Palafox Uribe (presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Medicina Veterinaria y Zootecnia, FedMVZ), Dr. Alberto Arres Rangel, presidente del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias, COPEVET; Dr. José Antonio Luna Delgado, presidente del Consejo Nacional de Educación Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C., (CONEVET); MVZ. José Antonio Horta Gómez, gerente del Consejo Nacional de Educación Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C., (CONEVET); y Dr Juan José Zarate Ramos, vicepresidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C., (CONCERVET), así como el Dr. José Manuel Silva Ramos, Coordinador del Área Agropecuaria de la UAZ.

Durante la asamblea el presidente Dr Jaime Eleazar Borbolla Ibarra y el tesorero de la AMEFMVZ, Dr. Marco Antonio López Carlos, rindieron su respectivo informe de salida, culminando su periodo al frente de esta importante asociación nacional.

Al finalizar la jornada se realizó la reunión extraordinaria de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C., para la elección de nueva mesa directiva, de la que resultó electo como presidente el Dr. Gustavo Moreno Degollado, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León.