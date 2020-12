Arturo Nahle a favor de la transición a la justicia en línea

Zacatecas, Zac.- “Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que en materia de administración de justicia tenemos que avanzar hacia la justicia digital y el aprovechamiento de las tecnologías de la información” señaló enérgicamente el Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

Esto, al inicio de la conferencia virtual “Retos y riesgos de la Justicia Digital”, impartida por el Doctor Guillermo A. Tenorio Cueto, Director de la Licenciatura en Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, organizada por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y el Centro de Ética Judicial.

Al respecto, el Magistrado Nahle García pronunció que la Carta Magna establece que la justicia debe ser pronta y este año no ha sido tan pronta por la actividad intermitente del Poder Judicial producto de la pandemia, sin embargo, si los procesos judiciales se pudieran hacer a través de sistemas digitales no se enfrentaría tal rezago; por tal motivo enumeró los retos que se enfrentan en el Estado, como es el asunto legislativo, es decir, las actualizaciones y reformas que se requieren al Código de Procedimientos Civiles y Familiares, no sin antes destacar que en materia penal y laboral sí se permite.

Al respecto, el Doctor Guillermo Tenorio Cueto reafirmó que la pandemia orilló a preguntarnos sobre la Justicia Digital, arrojando respuestas sobre la estrategia digital en México, donde se enfrentan diversos obstáculos hacia la transición; desde luego en la cobertura universal, es decir, México tiene que avanzar hacia este sistema de cobertura, donde exista la posibilidad de conexión en todo el territorio nacional con insumos de eficiencia para que la conexión sea fluida.

Ahora bien, hablando de los poderes judiciales, dijo, cuando pensamos en términos de informatización de la justicia, hay asimetrías importantes qué resolver; la infraestructura es otro tema heredado de la problemática nacional y un tema que debe involucrar a universidades para ir preparando desde ahora a abogados litigantes y por su parte los órganos jurisdiccionales a sus insumos humanos y a la vez, apoyando a las personas involucradas en un litigio

A su vez, señaló que los primeros pasos en esta transición ya se han dado, pues actualmente en 28 poderes judiciales que se pueden consultar acuerdos de manera digital y las notificaciones en línea representan un paso muy significativo.

Sin embargo, la verdadera barrera además de infraestructura y capacitación se encuentra en el temor o negación hacia tal transición, señaló el Doctor Guillermo Tenorio y pidió a estudiantes y abogados involucrarse en el tema y acatar las capacitaciones y apertura hacia este nuevo modelo de impartición de justicia que tarde o temprano se desarrollará en nuestro país, como está sucediendo de manera global.