Vino Mario Delgado a Zacatecas hacer berrinche: Narro

Zacatecas, Zac.- El senador José Narro Céspedes, precandidato a la gubernatura del estado por Morena, lamentó que la visita del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, no fue más que un acto de berrinche e inmadurez disfrazadas de unidad mediática para tratar de levantar a un candidato impuesto mediante un circo político al viejo estilo priista.

Conscientes de que este proceso interno no ha concluido y luego de conocer la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pide a la dirigencia de Morena a través de la Comisión Nacional de Elecciones remita el expediente completo donde de manera fraudulenta se hicieron encuestas a modo para imponer un candidato, José Narro Céspedes consideró que ello es una muestra de desesperación, de pánico, porque ya vieron que esto aún no termina y la lucha continuará para defender a los zacatecanos de esta perversa imposición que ha sido rechazada desde mucho antes y desde todos los rincones del estado.

“Lo fraudulento se les revierte cuando critican a quienes queremos transparencia, rendición de cuentas y decirle la verdad a los zacatecanos, desde el momento que vienen a evidenciar su desmedida ambición, con mentiras que han llegado a la ridiculez de un presidente maniatado y a la orden de los grupos que lo han hecho quedar mal ante la militancia y la ciudadanía en general”, refutó el precandidato a la gubernatura zacatecana.

Refirió lo viciado que inició el proceso de selección de candidatos, pues no cumplieron acuerdos, no respetaron la primera encuesta presencial que fue ganada por el senador zacatecano; nunca especificaron la metodología de la encuesta y nunca cumplieron con los tiempos, y luego de que la primera encuesta no les favoreció, prefirieron ocultarla y hacer una telefónica a la medida de David Monreal, donde vergonzosamente sólo entrevistaron al 0.1 por ciento de la población total del estado de Zacatecas.

Y más aún, ésta se hizo con los padrones de los programas de Bienestar del Gobierno de México y utilizando a los Servidores de la Nación para hacerle campaña a la marca Monreal.

“Lástima por Mario Delgado quien, como presidente nacional de Morena, debió ser imparcial en la toma de decisiones, en la conducción de un órgano autónomo, pero se vio superado por las presiones del grupo monrealista para lucrar con la confianza de la gente que en el 2018 le dio el voto Andrés Manuel López Obrador y Morena y que hoy está totalmente decepcionada de su actuar como dirigente nacional”, sostuvo.

En la conferencia de prensa de este día en el centro de la cabecera municipal de Guadalupe, Mario Delgado se vio incapaz y con un alto grado de inmadurez política, cuando no dio salida a los cuestionamientos de la prensa por la decisión y orden que le exigió el TEPJF en torno a las impugnaciones por el modo en que se hicieron las encuestas.

Afirmó Narro Céspedes que, si de inicio la convocatoria no se respetó, él (Mario Delgado) estaba consciente de que ello derivaría en conflictos internos políticos que él mismo generó por responder a otros intereses, no a los de consolidar la Cuarta Transformación a través de procesos limpios e imparciales, y eso se lo cobrará la militancia y en especial, la de Zacatecas.

El tiempo y la militancia le cobrarán (a Mario Delgado Carrillo) su ignominia, su traición, su ambición y sus mentiras orquestadas desde grupos de interés que lo tienen aprisionado en el ojo del huracán por su desesperación, pues viene a validar algo que aún no está concluido”, advirtió finalmente Narro Céspedes.