Alertan sobre modalidades de fraude en la venta de oxígeno

Zacatecas, Zac.- El Grupo de Coordinación Local (GCL), encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en engaños y no ser víctimas de fraudes, toda vez que se han detectado nuevas modalidades.

Durante la reunión celebrada este lunes, y tras una evaluación de las acciones emprendidas a lo largo de la semana, se alertó sobre nuevos tipos de estafa, entre ellas, la consistente en la supuesta venta de oxígeno que en algunos casos no entregan el producto, o bien, a la hora de usarlo, resulta ser inservible.

Aunque en Zacatecas aún no ha sido detectado alguno de estos casos, las autoridades hacen un llamado a la población a no caer en las supuestas ventas de vacunas anti COVID-19, toda vez que, hasta ahora en el país, no hay ninguna empresa autorizada, ni que cuente con vacunas para su venta.

Por otro lado, luego de realizar una evaluación de los hechos mediante acciones y resultados obtenidos a lo largo de la última semana, el mandatario estatal solicitó a los integrantes del GCL que, de manera paralela a la contingencia por la pandemia, continúen y refuercen el trabajo para proteger la integridad de las familias zacatecanas.

Asimismo, llamó a la población a permanecer en casa y mantenerse alerta para no caer en ninguno de estos dos engaños.

En tanto, los integrantes del GCL reiteraron que se han buscado los mecanismos para prevenir y evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos de estafas y extorsiones, pues son delitos que dañan gravemente a la economía de los ciudadanos.

Los integrantes del Grupo Interinstitucional coincidieron en que es necesaria la colaboración de los ciudadanos, quienes al detectar alguna de estas ofertas debe reportarla para poder actuar y además emitir alertas para que más personas no sean víctimas de estos engaños.

Los integrantes del Grupo de Coordinación también acordaron reforzar de las acciones preventivas que se trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de seguridad en el estado y poner especial atención en municipios en donde la incidencia haya incrementado.