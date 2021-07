Detecta SSP modalidad de extorsión para obtener datos personales

Zacatecas, Zac.- La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP) alerta sobre la modalidad de extorsión en la que un sujeto asegura ser el Secretario de Seguridad Pública y llama para solicitar información y datos personales del propietario de la línea telefónica.

A través de una denuncia ciudadana, recibida en la Línea de Contacto con el Despacho de tu Secretario, se reportó que, desde el 4921271615, un sujeto realiza llamadas a sus posibles víctimas y les asegura que es el titular de la SSP, el cual se comunica para solicitarles datos personales bajo el falso argumento de que genera una base de datos.

No obstante, al no obtener información, el extorsionador comienza a enojarse y a exigir la información. Por lo anterior, y en cumplimiento con uno de los ejes de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas (ESPIZ), se presenta el número y se solicita su difusión para que las y los zacatecanos no caigan en engaños y no sean víctimas de este tipo de delitos.

Asimismo, se reitera que la Secretaría de Seguridad Pública no realiza llamadas solicitando este tipo de información, por el contrario, exhorta a los ciudadanos para que, en caso de recibir este tipo de llamadas, cuelguen y denuncien de inmediato a fin de que las corporaciones puedan actuar y se evite caer en estos engaños.

Con acciones como la descrita, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con la ciudadanía zacatecana de hacer frente a quienes infringen la ley y dañan el orden público. Además, hace un llamado a denunciar los delitos que lastiman a la sociedad a través del número de emergencias 911 y de la Línea de Contacto con el Despacho de tu Secretario al 492 219 71 59.