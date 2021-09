La UAZ cuenta con un laboratorio especializado para el análisis del agua

Zacatecas, Zac.-En el Laboratorio de Análisis del Agua perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se realizan análisis físicos y químicos del agua para ver la dureza, los sólidos disueltos y la alcalinidad a partir de diferentes técnicas que ya se tienen establecidas, y las cuales cumplen con la normatividad que se requiere, destacó el docente investigador, Salomón Fraire Zúñiga.

Una de las ventajas de este espacio que pertenece a la Red de Laboratorios de Extensión de la Unidad de Ciencias Químicas, es que el servicio que se ofrece se hace como un beneficio al público. “Estamos seguros que a nivel regional, somo el Laboratorio que damos los costos más accesibles. Nuestra experiencia nos avala tanto que, nos han llegado muestras de diferentes estados como Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí”, precisó el investigador.

Dentro del Laboratorio -explicó-, se examinan las aguas blancas y residuales. En las primeras está el agua potable, la de manantial y la de los pozos, y son importante analizarlas ya que es necesario saber qué tipo de agua llega a los hogares, así como para aquellas personas que desean poner una planta purificadora, “hay instancias gubernamentales que les piden hacer estudios, y es donde entramos nosotros para decirles si su agua cumple con los estándares de calidad”, indicó.

Con las aguas residuales -puntualizó el investigador-, las empresas recurren al Laboratorio para verificar que el proceso que están realizando para el tratamiento de agua sea el indicado, “nosotros cumplimos con los estándares de calidad que especifican las instancias de gobierno a las empresas”.

Respecto al agua que se consume y se usa en los hogares ubicados en la zona conurbada de Zacatecas-Guadalupe, el especialista universitario afirmó que el agua tiene problemas de dureza, o, dicho de otra manera, el líquido vital contiene grandes cantidades de minerales como el magnesio y el calcio. No obstante, pese a los riesgos que pudiera producir su uso y consumo, se ha analizado que la dureza no repercute en la salud de la población, pero si en el entorno, por ejemplo, en los aparatos electrodomésticos que usan agua como las lavadoras, secadoras, lavavajillas, y en las tuberías, etc.

“Hay casos donde las viviendas se quedan sin agua, y resulta que no es problema del suministro de líquido, sino es por causa de las tuberías que se tapan, de ahí que la dureza represente uno de los grandes problemas del agua”, sostuvo.

Asimismo, el docente de la UAZ comentó que este problema también afecta a la hora de regar los cultivos, en el sentido de que la gran cantidad de minerales concentrada en el agua, genera problemas en la producción, “particularmente en un método que usan en los invernaderos llamado hidroponía”.

En ese contexto, es importante que la ciudadanía cuente con un servicio como el que se brinda desde este espacio universitario, ya que se puede hacer una vigilancia continua, revisión y monitoreo de aguas tanto blancas como residuales, que permitan contar con información temprana que alerte al sistema de salud y a la población, sobre la presencia de metales dañinos o hasta organismos patógenos.

Para finalizar, el especialista en el análisis del agua, hizo un llamado a los estudiantes para que realicen sus prácticas de Servicio Social en el Laboratorio de Análisis del Agua, el cual se encuentra ubicado en el E-6 dentro del Campus UAZ Siglo XXI. Para más información sobre los análisis y para los estudiantes interesados, se puede llamar al número celular del docente Salomón Fraire Zúñiga 492 117 77 05, o a los teléfonos de la propia Universidad donde serán enlazados a la propia escuela al 492 925 6690.