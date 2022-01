Lanzan convocatoria para unirse a las filas de la PEP

Zacatecas, Zac.-El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con el Instituto de Formación Profesional (IFP), presenta la convocatoria de reclutamiento para formar parte de las filas de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En cumplimiento a la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila, de fortalecer el estado de fuerza de la corporación estatal, la convocatoria queda abierta a partir de la presente publicación y está dirigida a todas y todos los zacatecanos con interés en sumarse a las labores de esta corporación policial.

Los interesados con vocación de servicio y principios basados en la honestidad, lealtad, honradez y disciplina, que quieran pertenecer a las diferentes áreas del ramo policial y participar en el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener entre 19 y 39 años, cartilla del Servicio Militar Nacional; contar con buena condición de salud física y mental; no consumir sustancias ilícitas; no tener antecedentes penales; no tener tatuajes o perforaciones visibles.

Asimismo, tener una estatura mínima para hombres de 1.65 metros y 1.60 metros para mujeres; no haber sido suspendido de labores del servicio público; no haber sido despedido anteriormente de una corporación policial.

Los documentos que deben presentar son: dos fotografías tamaño infantil; acta de nacimiento; credencial de elector vigente; licencia de conducir vigente; comprobante de domicilio; cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Además, acreditar estudios correspondientes a nivel medio superior concluidos; certificado médico expedido por Institución Oficial de Gobierno Estatal o Federal; carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, entre otros.

El registro y recepción de documentos se llevará a cabo a partir de la presente publicación, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Reclutamiento y Selección del Instituto de Formación Profesional, ubicado en Vialidad San Simón s/n, Fraccionamiento Rincón Colonial, Guadalupe, Zacatecas.

Los interesados pueden conocer los detalles a través de la convocatoria publicada en las diferentes cuentas oficiales del Gobierno de Zacatecas y de la SSP, la cual puede ser consultada en la siguiente liga: https://ssp.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Convocatoria_PEP.pdf.

También pueden solicitar mayores datos a vía telefónica, whatshapp 4921242757 y a través del correo electrónico: [email protected]