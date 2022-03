Firman Pacto por las Mujeres Zacatecanas

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado de Zacatecas refrendó su compromiso con las zacatecanas y puso a su servicio las políticas públicas de la nueva gobernanza para alcanzar el reconocimiento y la equidad entre los géneros en los ámbitos social, económico y laboral.

Este martes, el Gobernador David Monreal Ávila participó en la Firma del Pacto por las Mujeres Zacatecanas, cuyo objetivo es que, tras múltiples foros de análisis previos, las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, así como colectivos, activistas y zacatecanas de todos los sectores trabajen unidas y con firmeza a fin de tener un estado con justicia e igualdad

De la mano de las secretarias de Gobierno y de las Mujeres, Gabriela Pinedo Morales y Zaira Ivonne Villagrana Escareño, respectivamente, así como de la Delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles y la titular de los derechos humanos en la entidad, María de la Luz Domínguez Campos, el Gobernador ratificó su compromiso de trabajo en favor de las zacatecanas.

Consideró que, si desde hace años se hubiera alcanzado el reconocimiento pleno de la mujer en la vida pública y económica, otra sociedad se tendría. En ese sentido, congruente con su determinación de respaldar a las zacatecanas en su lucha, decidió que su gobierno esté conformado mayoritariamente por mujeres.

Destacó que 11 secretarías de Estado las encabezan mujeres y, de igual manera, 17 unidades de administración de las 18 secretarías de la nueva gobernanza tienen al frente a una mujer, porque “veo en ustedes tanto talento, sinceridad, honestidad y esperanza”, les dijo a las asistentes al encuentro.

Asimismo, agradeció a las cientos de zacatecanas que hicieron posible su arribo a la responsabilidad que hoy encabeza, a las cuales, aseguró, no les va a fallar ni a ellas ni a ningún otra zacatecana porque es conocedor de la injusticia que han padecido por el rol de género.

“En verdad lo creo, no es un asunto de pose, en mi vida pública y privada lo he ido acreditado: creo en la mujer por su talento, por su capacidad y no por una concesión” pues, agregó, pese a la adversidad a la que se han enfrentado, gracias a su lucha se camina hacia una sociedad más incluyente.

Este 8 de marzo, el Gobernador David Monreal ofreció el próximo año hacer un balance de los logros alcanzados en favor de las mujeres en este primer año; es decir, verificar que hay avances en el reconocimiento del rol de las zacatecanas en la educación, la función pública, lo económico y lo social. “Vamos a demostrarlo en los hechos y para ello sirva este pacto”.

Por su parte, la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo, destacó que el Gobernador David Monreal Ávila ha dado muestra, no sólo en el discurso, de que para la nueva gobernanza las mujeres son fundamentales, tan es así que 11 encabezan la titularidad de dependencias de gobierno.

“En Zacatecas, una mujer está a cargo del deporte, de la cultura, del agua y medio ambiente, de la función pública, de la educación, del desarrollo urbano, de la planeación; todas con la oportunidad de alzar la voz y hacer lo propio para contribuir a la transformación”, enfatizó.

En ese sentido, la encargada de la política interna en el Gobierno de Zacatecas, destacó que hablar del 8 de marzo es recordar el largo camino que aún no termina en la búsqueda de una vida más justa: desde el sufragismo hasta el feminismo las mujeres hemos recorrido un largo de camino de lucha diaria contra esquemas impuestos desde niñas.

Si bien dijo que hay avances históricos en la construcción de la igualdad, la brecha entre hombres y mujeres aún existe, por tanto toca seguir rompiendo paradigmas y, en ese sentido, agregó, en la nueva gobernanza se va por la construcción de un Zacatecas donde todas las mujeres puedan acceder a una vida más digna.

La Secretaria de las Mujeres, Zaira Villagrana, detalló que el pacto firmado por el Gobernador este día pretende incrementar programas y políticas sociales en favor de las zacatecanas para que lleguen a todas las colonias y barrios y municipios, a fin de que se impulse su desarrollo integral en los diferentes ámbitos, mediante programas con perspectiva de género que promuevan la educación y la prevención de la salud.

La activista y feminista, Elizabeth Alvarado, de manera particular solicitó al Gobernador apoyos que permitan a mujeres madres estudiantes continuar sus estudios y así evitar su deserción escolar.

Asistieron además, integrantes del gabinete y de la administración pública estatal, legisladoras, representantes de los diversos sectores, activistas y colectivos de mujeres.