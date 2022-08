Cierran cárcel de Loreto

Zacatecas, Zac.- En cumplimiento a un acuerdo administrativo del Gobierno de Zacatecas para brindar condiciones dignas de habitabilidad, se determinó el traslado de 36 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y, con ello, el cierre del centro distrital de Loreto.

Este miércoles se concretó el cierre del centro distrital y se desplegó un operativo policial, que permitió llevar a cabo, sin incidentes, el traslado de las PPL al centro de Ojocaliente.

El Secretario de Seguridad Pública, General Adolfo Marín Marín, informó que el cierre de este centro se dio en respuesta a un acuerdo administrativo que dictaminó el Gobierno de Zacatecas, cuyo objeto es brindar mejores condiciones de habitabilidad a las personas que cumplen alguna sentencia en centros penitenciarios del estado.

Tras un diagnóstico de las condiciones que guardan los centros distritales, se determinó que el centro de Loreto no dispone de áreas técnicas especializadas; el deterioro del mismo no permite realizar una conveniente clasificación de las PPL; además, no cuenta con espacios para implementar una óptima reinserción social.

Las instalaciones que ocupaba corresponden a una estructura antigua, lo que dificultaba la implementación de un proyecto de reingeniería y estancia digna de habitabilidad.

El General Marín Marín señaló que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas calificó como legal el traslado de las 36 personas privadas de su libertad al centro de Ojocaliente, que se ubica a 54 kilómetros del primer centro referido.

Asimismo, recalcó que en estas acciones participó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, tanto el traslado como el cierre, se desarrollaron bajo un operativo apegado a los protocolos que marca la ley y con pleno respeto a los derechos de las PPL.

Con acciones como la descrita, el Gobierno de Zacatecas avanza y da cumplimiento a la estrategia de seguridad que contempla, dentro de sus ejes rectores, la fortificación del Sistema Penitenciario.