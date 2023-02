Lanza SSP línea telefónica para atender el delito de extorsión

Zacatecas, Zac- Con el objetivo de proporcionar las herramientas y mecanismos de atención inmediata a víctimas del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas pone a disposición de las y los zacatecanos una línea telefónica a través de la cual se atenderá el delito de extorsión.

El número 4921434565 es la línea telefónica que será atendida por personal especializado en materia de extorsión y que la SSP promueve, como una forma efectiva de atención inmediata para contener y disuadir la comisión del delito de extorsión en sus diversas modalidades.

El lanzamiento de esta línea telefónica forma parte de diversos mecanismos que la SSP tiene previstos a implementar, a fin de promover la participación ciudadana en la prevención del delito y lograr reducir el índice delictivo en Zacatecas.

A través de esta línea telefónica, las víctimas de delito reciben atención directa y mantendrán contacto con personal especializado que lo guiará para determinar el tipo de extorsión que se está ejerciendo; además, se les brindará asesoría y acompañamiento en el proceso de análisis y actuaciones policiales.

La línea telefónica estará en función las 24 horas, los siete días de la semana y, si los denunciantes así lo desean, serán atendidos de manera anónima.

Ante el delito de extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda no contestar llamadas de números extraños, no proporcionar por vía telefónica información personal o de familiares, ni compartir códigos de seguridad; evitar que menores o personas mayores respondan el teléfono; no publicar números personales en redes sociales y mantener comunicación constante con familiares.

Asimismo, hace el exhorto para hacer uso responsable de esta línea, ya que se ha dispuesto para la atención del delito de extorsión y que, ante cualquier amenaza, cuelgue y de inmediato reporte el hecho.