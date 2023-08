5 mitos del ejercicio que no sabías

¿Si sudas mucho bajas de peso? ¿La grasa se vuelve músculo? Desmitifiquemos estos mitos para cuidar más nuestra salud y cambiar hábitos que dañan nuestro cuerpo y mente

Por el Mtro. Guillermo Alonso Alejo López, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

El mundo del fitness y el ejercicio físico está rodeado de una multitud de creencias y mitos que a menudo pueden llevar a prácticas erróneas y resultados insatisfactorios. Desentrañar estos mitos es crucial para lograr una rutina de ejercicio efectiva y segura. A continuación, se abordarán cinco de los mitos más comunes relacionados con el ejercicio.

Mito 1: Cuanto más sudas, más calorías quemas

Este mito ha llevado a muchas personas a pensar que el sudor es un indicador directo de la cantidad de calorías quemadas durante una sesión de ejercicio. Sin embargo, el sudor es simplemente la respuesta del cuerpo para regular su temperatura. La cantidad de sudor no está directamente relacionada con la cantidad de calorías quemadas. La verdadera medida de la quema de calorías se encuentra en la intensidad y duración del ejercicio, junto con factores como la masa corporal y la tasa metabólica.

Mito 2: Las máquinas son mejores que los ejercicios con peso libre

Si bien las máquinas de ejercicio pueden ser útiles para ciertos objetivos y niveles de condición física, no son necesariamente superiores a los ejercicios con peso libre. Los ejercicios con peso libre, como las sentadillas y los levantamientos, involucran una mayor cantidad de músculos y activan los músculos estabilizadores, lo que puede resultar en un desarrollo más equilibrado y funcional. Las máquinas pueden ser útiles para aislar músculos específicos, pero no deben ser la única opción en una rutina de ejercicios.

Mito 3: No se puede hacer ejercicio si estás enfermo o lesionado.

Este mito tiene una cierta verdad en él: hacer ejercicio intenso cuando estás gravemente enfermo o lesionado puede empeorar la situación. Sin embargo, en muchos casos, el ejercicio suave y moderado puede ser beneficioso para la recuperación. Consultar con un profesional de la salud es esencial para determinar qué tipo de ejercicio es seguro y adecuado en cada situación.

Mito 4: Las mujeres que levantan pesas se volverán demasiado musculosas.

Este mito es particularmente común entre las mujeres que temen desarrollar una apariencia muscular poco femenina al levantar pesas. La realidad es que el desarrollo muscular extremo requiere un esfuerzo deliberado y dedicado, así como a menudo la manipulación de factores hormonales. Las mujeres pueden beneficiarse enormemente de los ejercicios con pesas, ya que ayudan a tonificar los músculos, mejorar la densidad ósea y acelerar el metabolismo.

Mito 5: El ejercicio puede convertir la grasa en músculo

Este mito es biológicamente imposible. La grasa y el músculo son tejidos completamente diferentes y no se pueden transformar directamente uno en otro. Sin embargo, una rutina de ejercicio adecuada puede ayudar a perder grasa y desarrollar músculo de manera simultánea. La pérdida de grasa se logra a través de un déficit calórico, mientras que el desarrollo muscular se logra mediante el entrenamiento de resistencia y una ingesta adecuada de proteínas.

En conclusión, es esencial cuestionar y desmitificar las creencias erróneas que rodean al ejercicio. La educación sobre los principios fundamentales del ejercicio puede llevar a una rutina más efectiva, segura y satisfactoria.

La búsqueda de la verdad en el mundo del fitness es un paso crucial hacia el logro de una mejor salud y bienestar. Siempre consulta a los especialistas en salud y ejercicio para que puedas lograr tus objetivos sin poner en riesgo tu salud.