Zacatecas, Zac.- La COVID se ha convertido en una enfermedad endémica, esto es que es constante, afirmó el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Juan Armando Flores de la Torre, ante el incremento de contagios.

Destacó que en el mes de mayo del presente año la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la pandemia se transforma en endemia, esto significa que se vivirá con esta enfermedad de la COVID, la cual es provocada por el virus del SARS-CoV-2.

Resaltó que actualmente hay una preocupación por parte de la población porque están padeciendo de nueva cuenta la enfermedad, por lo que recomendó que se deben tomar medidas para aquellas personas enfermas como evitar saludar de beso, acercamiento con personas vulnerables, el uso de cubrebocas y lavar las manos constantemente.

Además ante cualquier signo o síntoma hay que acudir a los servicios médicos para realizarse una prueba y medicarse, para corroborar si se tiene o no la enfermedad y evitar más contagios.

Otra situación que se está presentando expuso Flores de la Torre, es que muchas personas son asintomáticas por el efecto de la vacuna, por lo que invitó a acudir a los procesos de vacunación y retomar la cuestión de la higiene en los espacios, ya que es un virus contagioso y si se combina con la Influenza, lo cual generará un padecimiento mayor que repercutirá en la salud.

“El COVID ha dejado muchas secuelas entre quienes la padecieron como neurológicas, pulmonares, hipertensos, etc., la investigación no ha terminado, si bien la humanidad avanzó a grandes pasos, no ha permitido que tengamos todas las herramientas para evitar el contagio”.

La salud mental post-COVID lo vamos a vivir por muchos años indicó, lo cual nos puede llevar a otros trastornos fisiológicos.

“La COVID se va a trasformar en un virus estacional, donde habrá épocas del año identificadas con un incremento y no forzosamente tiene que ver con la temperatura, donde se vaya a diseñar un esquema de vacunación para determinado sector de la población por edades”.

Refirió que las vacunas siguen evolucionando, ya que hay una mutación del virus, sin embargo para aquel sector de la población que decidió no vacunarse, al no hacerlo son susceptibles de tener consecuencias de mayor gravedad, “la vacuna genera una respuesta inmunológica a nivel controlado, por supuesto que habrá contraindicaciones y hay pacientes que van a tener una respuesta aumentada o reacción adversa”.

En el Laboratorio Clínico UAZ Siglo XXI se siguen haciendo pruebas para detección de COVID, y está abierto de 7:30 a 13:00 horas y no es necesario hacer cita, informó el funcionario universitario.