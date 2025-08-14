Continúan acciones de búsqueda de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Al dar continuidad a las acciones de búsqueda, este jueves servidores públicos del Gobierno estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron una prospección forense generalizada y una en vida en los municipios de Cuauhtémoc y Ojocaliente, respectivamente, en la que participaron familias de las personas desaparecidas.

Al referirse a lo anterior, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que las actividades emprendidas este día forman parte del fortalecimiento de las acciones de búsqueda dispuestas por el Gobernador David Monreal Ávila en alineación con la estrategia de paz que emprende el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que con las labores de este día se da seguimiento, además, a las carpetas de investigación y a los acuerdos de la mesa permanente de trabajo que se mantiene con colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, informó que en Cuauhtémoc se realizó una exploración de un polígono específico, mientras que en Ojocaliente se llevó a cabo la pega de cédulas y la entrevista de personas con el propósito de recabar información que pueda llevar a la localización de quienes se encuentran desaparecidos.

Dijo que en las búsquedas participaron además de trabajadores de su área, personal de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Se contó igualmente con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos y la intervención de representantes de colectivos de búsqueda.