Corporativos y colectivas realizan búsqueda de personas desaparecidas en Ojocaliente y Noria de Ángeles

Zacatecas, Zac.- Con el acompañamiento de representantes de colectivos, este martes autoridades del Gobierno estatal y de la Fiscalía General de Justicia (FGJZ) llevaron a cabo una búsqueda forense generalizada en Ojocaliente y Noria de Ángeles.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que las acciones de búsqueda en el estado se seguirán reforzando pues “es nuestra responsabilidad y compromiso localizar a quienes han sido reportados como desaparecidos”.

Dijo que el Gobernador David Monreal Ávila ha dispuesto que se intensifique el trabajo en la materia ya que es fundamental no solamente brindar tranquilidad y certidumbre a las familias, sino buscar los mecanismos que les permita tener acceso a la justicia.

Las labores emprendidas hoy se llevaron a cabo en comunidades de los citados municipios, informó el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, quien indicó que las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atentación al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

Además intervino personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.