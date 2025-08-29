Realizan búsqueda con vida y forense en Pinos y Valparaíso

Zacatecas, Zac.- Autoridades de los gobiernos federal y estatal y la Fiscalía General de Justicia realizaron una búsquedas forense en comunidades de Pinos y en Valparaíso, en este último, con resultado positivo.

En las acciones emprendidas hoy participaron personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El brindar tranquilidad a las familias de personas desaparecidas y trabajar porque tengan acceso a la justicia es fundamental para el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, manifestó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Por ello, agregó, es que trabajamos de manera coordinada todas las autoridades, pero, sobre todo, de la mano de las familias.

El Comisionado Local de Búsqueda de Personas desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo dijo que en las labores de este día participaron además personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Comisión de Derechos Humanos y representantes de colectivos.