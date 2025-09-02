Listos para encuentro Leyendas Chivas-América

Zacatecas, Zac.- En el marco de los festejos de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2025, se celebrará un emocionante encuentro de fútbol entre leyendas del Club América y del Club Chivas de Guadalajara, el próximo 11 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Carlos Vega Villalba.

En encuentro con medios de comunicación, encabezado por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, se dieron a conocer los detalles de este esperado partido, que reunirá a figuras históricas del balompié nacional, en un ambiente de convivencia familiar y promoción del deporte.

El evento contará con la participación de reconocidos exfutbolistas como Pável Pardo y Oswaldo Sánchez, quienes estuvieron presentes en la conferencia de prensa, así como campeones y referentes del fútbol mexicano como Ramón Morales, Matías Vuoso, Chuy Mendoza y Aron Padilla, entre otros.

La Coordinadora General de la FENAZA 2025, Yaseth Hernández Huerta, junto al Subsecretario de Desarrollo Político, César González, anunciaron que la venta de boletos ya está disponible, a través de la plataforma www.flashticket.mx, con precios que van desde 100 hasta 300 pesos.

Además, se ha habilitado un punto de venta físico, en la taquilla del Gimnasio Marcelino González, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Durante el anuncio, los exjugadores expresaron su entusiasmo por regresar a la cancha y compartir esta experiencia con el público zacatecano, asegurando que, aunque se trata de un partido amistoso, ofrecerán un gran espectáculo.

Asimismo, informaron que el evento incluirá oportunidades para convivir con los jugadores, incluyendo sesiones de fotos, autógrafos y otras sorpresas para las y los asistentes.

Este encuentro es una invitación abierta a todas las familias zacatecanas para disfrutar de una noche llena de emoción, nostalgia y deporte.

