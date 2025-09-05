Utilizan tecnología para realizar búsqueda de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Con el apoyo de tecnología, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo una prospección forense, con resultados positivos, y una búsqueda de personas en vida, en los municipios de Noria de Ángeles y Villa Hidalgo.

Lo anterior, como parte del seguimiento que se da a las carpetas de investigación que han sido integradas y a los acuerdos establecidos en la Mesa Permanente de Trabajo con colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que el contar con el apoyo de tecnología permite agilizar las acciones que se emprenden y cubrir mayor superficie.

Recordó que el mandatario zacatecano dispuso el reforzamiento de la Comisión Local de Búsqueda; con el apoyo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha adquirido tecnología que ayuda en las labores que se emprenden y que forman parte de los Resultados con Seguridad que se han alcanzado durante la presente administración.

Desde temprana hora, los drones fueron desplegados, con la finalidad de realizar la búsqueda en los predios establecidos; se hicieron sobrevuelos en diversas zonas, sobre todo en aquellas de difícil acceso.

El Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, dijo que, durante el recorrido que se llevó a cabo, se hizo uso de georadares y de detectores de metales.

Informó que, en las labores llevadas a cabo este viernes, participó personal de la Comisión y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por particulares, además de representantes de colectivos de búsqueda, así como el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Finalmente, dijo que, como parte de la búsqueda en vida que se emprendió, se hizo la pega de cédulas y la realización de entrevistas con la ciudadanía, con la finalidad de recabar información que pudiera ayudar a la localización de las personas desaparecidas.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.