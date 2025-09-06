Formalizan UAZ y Ayuntamiento de Jerez comodato para uso de Campus Jerez

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Ayuntamiento de Jerez formalizaron la firma de un convenio de comodato por 25 años, que permitirá rescatar y rehabilitar instalaciones del Campus Jerez, entre ellas la biblioteca, la cafetería y la sala audiovisual, para ponerlas al servicio de la comunidad universitaria y de la población en general.

El rector de la UAZ, Armando Flores de la Torre, destacó que este acuerdo “da certeza jurídica y académica al campus Jerez”, asegurando que la Universidad continúe con su labor educativa y social en la región donde nació la institución. Añadió que, tras años de abandono, el municipio se compromete a rehabilitar los espacios, lo que permitirá que unidades académicas como Derecho retomen actividades presenciales.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Jerez, Samuel Berumen de la Torre, señaló que el esfuerzo conjunto “rescata espacios que nunca habían sido entregados a la Universidad y que ahora estarán al servicio de los estudiantes y de la ciudadanía”, entre ellos la biblioteca y el comedor. Subrayó que el proyecto también contempla la incorporación de la escuela de música en el campus.

La síndica municipal, Susana de la Torre Arroyo, enfatizó que con el comodato se busca dar un nuevo uso a inmuebles que estaban en abandono: “Será un beneficio directo, porque el comedor ofrecerá alimentos a bajo costo y los espacios se abrirán también a la población jerezana”.

El presidente municipal de Jerez, Rodrigo Reynoso Bañuelos, agradeció la disposición de la UAZ y reafirmó que el convenio refleja el compromiso de su administración con la educación y el bienestar social.

Autoridades académicas como la directora de la Unidad Académica de Psicología (UAP), Jaira Lizeth Barragán García, y responsables de los programas de preparatoria, psicología y derecho, celebraron que el acuerdo brinde nuevas oportunidades a los jóvenes de la región.

Finalmente, el rector Flores de la Torre reconoció el esfuerzo de la comunidad universitaria del Campus Jerez, que durante la pandemia mantuvo en pie la actividad académica y el cuidado de las instalaciones. “Este comodato representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la educación superior en el municipio, en beneficio de Zacatecas”, concluyó.