Inauguran Exposición Ganadera en la Fenaza 2025

Zacatecas, Zac.- Acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández, el Gobernador David Monreal Ávila llevó a cabo el corte del listón inaugural de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) y la Exposición Ganadera, en su edición 2025.

En compañía de la Coordinadora General del Comité Organizador de la Fenaza 2025, Yaseth Hernández Huerta, el mandatario estatal, David Monreal Ávila, hizo un recorrido por los espacios de la Expo Feria Agropecuaria para el Bienestar, el Pabellón Minero y el de Productos Zacatecanos, donde se oferta mezcal, tortas de Malpaso, artículos de piel, queso artesanal, chocolate, agua y otros derivados de la tuna, shampoo y esencias, lo que fortalece los encadenamientos productivos y la identidad regional.

En la inauguración de la Exposición Ganadera, anunció la ampliación de los apoyos estatales al sector pecuario; a los incentivos ya establecidos de hasta 25 mil pesos para la adquisición de sementales, se suma un nuevo esquema de 70 mil pesos por ejemplar de importación, destinado a criadores de razas puras.

El mandatario estatal resaltó que Zacatecas disputa, de manera constante, el segundo y tercer lugar nacional en ganadería Charolais, gracias a la calidad de sus criadores.

Refirió la apertura de la XXV Muestra Internacional de Ganado Charolais, “que regresa a tierras zacatecanas, tras casi 25 años de ausencia, y que se ha consolidado como la segunda exposición más importante de esta organización”.

La Exposición Ganadera 2025 generará una derrama económica superior a los 35 millones de pesos, con aportación del Gobierno de Zacatecas por 15 millones de pesos, en beneficio de las y los productores interesados en adquirir sementales, implementos e insumos pecuarios.

La cobertura considera 400 apoyos en mejoramiento genético (sementales, semen, embriones, abejas reinas y núcleos de abeja) y cerca de 160 apoyos para implementos, equipo e insumos (remolques ganaderos, pipas, básculas, prensas, ordeñadoras, entre otros).

El 16 de septiembre, en el marco de la Expo de Expos, se tiene contemplada una inversión de 95 millones de pesos, con una derrama económica estimada en los 250 millones de pesos, así como el gran sorteo de subsidios vinculados a maquinaria.

El Secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, explicó que la exposición se llevará a cabo en dos etapas: del 5 al 9 de septiembre, con la Exposición Nacional de Ganado Charolais, organizada por la Asociación Nacional de la Raza, y, a partir del 11 de septiembre, con la participación de la Asociación de Razas Puras del Estado de Zacatecas, que presentará más de 340 ejemplares de sementales.

Anunció que se ofrecerá acceso a embriones y semen para inseminación artificial, con el propósito de impulsar la diversificación y el mejoramiento genético del hato ganadero; “queremos dar un avance y un plus a este esquema, donde podamos tener ganado comercial digno, que sea clase uno en el mercado nacional e internacional”.

Antonio Delgado Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional Charolais Charbray Herd Book de México, expresó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la actividad ganadera y agradeció el respaldo de las autoridades estatales; “es importante involucrar a la familia y aumentar esa brecha generacional en la ganadería”.

El Presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Miguel Contreras Santos, informó la inversión que se ha hecho en modernización y mantenimiento de las instalaciones, para la renovación del sistema eléctrico, el mantenimiento general de pintura, la mejora de techos y la rehabilitación del sistema de desagüe pluvial, lo que tiene un solo objetivo: “ofrecer a la comunidad ganadera, un espacio digno”.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.