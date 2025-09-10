Realizan búsquedas en vida de personas desaparecidas en Jerez, Susticacán un y Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Acompañadas de tres células, autoridades federales y estatales realizaron búsqueda forense y en vida de personas desaparecidas y no localizadas, en los municipios de Jerez, Susticacán y la capital.

Como resultado de estas acciones, se logró encontrar a un joven que tenía reporte de no localización, en el municipio de la capital, y que ya fue entregado a su familia.

Una de las células acudió a la Sierra de Cardos, en el municipio de Jerez, en donde llevaron a cabo, con apoyo de drones y georadar, una prospección forense, en un polígono determinado, como seguimiento de las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General de Justicia.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, refrendó el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de acompañamiento y respaldo a los colectivos de búsqueda y de seguir trabajando con el propósito de encontrar a sus familiares.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, acompañado por representantes de colectivos, llevó a cabo una búsqueda en vida en ambos municipios.

Durante las mismas, informó el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, llevaron a cabo la pega de cédulas y realizaron algunas entrevistas entre la ciudadanía, con la finalidad de recabar información que pueda llevar a la localización de las personas desaparecidas o no localizadas.

Como en otras ocasiones, se contó con el acompañamiento y apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

