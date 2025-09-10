Ya inició en Zacatecas la construcción de un hospital de tercer nivel

Zacatecas, Zac.- Al considerar la salud un tema prioritario desde el primer día de mandato del Gobernador David Monreal Ávila, hoy la reconstrucción de los servicios médicos que se brindan en el estado es una realidad, que brinda a las familias Resultados con Seguridad.

Al entregar cuentas a la ciudadanía, tras cuatro años de arduo trabajo coordinado, el Gobernador destacó importantes avances en materia de salud, tales como la incorporación al modelo IMSS-Bienestar, con la que, de la mano del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró la creación de más de 1 mil 650 plazas para personal de salud.

Además, con la implementación en la entidad de las Rutas de la Salud, se alcanzará el 100 por ciento del abasto de medicamentos, ya que estos vehículos recorrerán la geografía zacatecana para entregar todos los insumos necesarios para la atención oportuna y gratuita.

Con las gestiones que el Gobernador David Monreal Ávila realizó ante el Gobierno de México, se invirtieron 1 mil 600 millones de pesos para la renovación y equipamiento del Centro de Salud Jerez y el mejoramiento del Hospital Comunitario de Jalpa.

Además, a fin de dar cumplimiento a su compromiso con las familias, ya se construye en Zacatecas un hospital de tercer nivel, que contará con más de 260 camas, en donde, una plantilla laboral, de más de 2 mil integrantes, ofrecerá atención en 46 especialidades médicas.

