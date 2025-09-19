Detienen a probables generadores de violencia en Ojocaliente

Ojocaliente, Zac.- Como parte de las acciones estratégicas que se llevan a cabo en la entidad para fortalecer la seguridad y devolver la tranquilidad a las familias, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), lograron la detención de cinco masculinos y una femenina, considerados probables generadores de violencia.

Los hechos se suscitaron en una comunidad de Ojocaliente, durante recorridos de seguridad y vigilancia, cuando el personal operativo visualizó una camioneta cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa. Tras implementar los protocolos correspondientes, se les solicitó descender del vehículo para realizar una inspección física de dichas personas e inspección del vehículo.

Tras este procedimiento, se aseguró armamento de alto poder, entre el que se encontraban cinco armas largas y un arma corta tipo revólver, además de 24 cargadores y 720 cartuchos útiles, de diferentes calibres, así como cuatro portacargadores.

También se localizaron 95 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, 1 mil 100 dosis de la droga conocida como cristal, cuatro costales de pólvora, 21 iniciadores, uno con control. Asimismo, se procedió con el aseguramiento de dos vehículos: una camioneta Chevrolet con reporte de robo vigente y un KIA Sorento.

En el lugar también se logró la liberación de un hombre, quien manifestó haber sido privado de su libertad, por lo que quedo bajo resguardo de la autoridad competente, para recibir atención, llevar a cabo los procedimientos legales y regresarlo a su hogar.

Las personas detenidas fueron identificadas como Aida Ariana N., de 33 años de edad; José Armando N., de 38 años, originario de Pachuca; José Miguel N., de 23 años, originario de Oaxaca; Miguel Ángel N., de 21 años, originario de Ciudad de México; Mateo Benjamín N., de 26 años, originario de Jalisco, además de un menor de 16 años.

Todas las personas detenidas, junto con el armamento, la droga, los vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.

Con estas acciones, las Fuerzas del Estado reiteran su compromiso de trabajar de manera firme y coordinada en la construcción de un Zacatecas seguro, en el que prevalezcan la paz, el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos.