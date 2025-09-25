Celebran XV aniversario de Preparatoria UAZ plantel XII

Zacatecas, Zac.- En la jornada de hoy, la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, programa XII (UAPUAZ), celebró su decimoquinto aniversario. Evento, en el que no solo se conmemora una década y media de historia, sino que también, se marca la consolidación de la unidad como pilar fundamental de la educación media superior del estado.

En su intervención, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, agradeció la invitación a todos los presentes y declaró que desea una larga vida al UAPUAZ programa XII, asimismo -dijo-, que “espera los alumnos continúen con el espíritu de formación académica con el carácter jovial que los caracteriza, pero no con la inmadurez profesional ni formativa”.

En el mismo marco, la directora general de la Unidad Académica de Preparatorias, Tania Libertad Sánchez Romero, destacó que celebrar el XV aniversario también significa renovar un compromiso. «La preparatoria que soñamos no se detiene aquí, queremos seguir siendo un espacio de excelencia académica, inclusión, innovación, compromiso y de esperanza para las nuevas generaciones. En esta escuela no solo enseñan materias, se forman vidas; no solo entrega diplomas, se abren caminos; y, no solo se cumplen años, se construye un futuro”, afirmó.

En su discurso, el responsable de la preparatoria XII, Arturo Ibarra Vega, expresó su compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento de la educación de los jóvenes. Aseveró que la dirección del plantel seguirá aplicando las políticas educativas necesarias con el propósito de consolidar a la institución como un referente de excelencia académica.

Adicionalmente, agregó que la institución tiene en puerta un proyecto elaborado y avalado por el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), para la construcción de un laboratorio de usos múltiples. Este espacio integrará un laboratorio, un centro de cómputo y dos aulas, y se espera contar con el impulso del rector de la UAZ para su realización.

Finalmente, la secretaria del Gobierno Municipal de Guadalupe, Raquel Ortiz Sifuentes, en representación del presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, reconoció la invaluable labor del cuerpo docente, destacando su compromiso en la formación de las futuras generaciones. Como una muestra tangible del apoyo del gobierno municipal a la educación, la secretaria Ortiz Sifuentes comunicó la noticia de que, por disposición del alcalde, se ha autorizado la construcción de una nueva aula para beneficio del Plantel 12.

Como parte del protocolo conmemorativo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los docentes de la UAPUAZ: Jorge Serrano Rodríguez, Erika Domínguez Pérez, al responsable del plantel Arturo Ibarra vega. Asimismo, se distinguió al siguiente personal académico y administrativo: Francisco Gómez Prieto, Perla Berenice Chávez Romero, Rolando Belmonte Hernández, Saúl Córdoba Fernández, Cristina Carrillo Castillo, Lenin Letechepía Becerril, Ricardo Méndez López y Gonzalo Javier González Parga.

En el evento también estuvieron presentes la secretaria administrativa de la UAZ, Angelica Colín Mercado; la encargada de Becas, Erika Domínguez Pérez, así como el primer responsable del programa XII, Jorge Serrano Rodríguez.