Sin costo para usuarios gimnasio del bienestar de Plateros

Fresnillo, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila realizó una visita de supervisión del Gimnasio del Bienestar, ubicado en la comunidad de Plateros; además, anunció que la inscripción y la mensualidad continúan siendo sin costo para la totalidad de los usuarios porque su encomienda es que, en los primeros tres meses de inaugurados, estos centros se conviertan en espacios que inviten a la población a hacer del deporte un hábito.

El mandatario ratificó que el Gimnasio de Plateros está diseñado para servir a las y los pobladores en beneficio de su salud física, ya que cuenta con servicio de nutriólogo, vapores, regaderas y fisioterapia.

Luego de hacer entrega este sábado de canastas alimentarias del Programa Corazón Contento, en la comunidad La Salada, en Fresnillo, el mandatario estatal recorrió el lugar que fue inaugurado el 22 de agosto e informó que, a la fecha, ya se benefician casi 400 usuarios de la comunidad.

Por ello, solicitó que el horario de atención sea de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, para poder dar el mejor servicio porque “para tener buenos deportistas hay que darles las condiciones”.

Asimismo dio a conocer que, a partir de noviembre de este año, la cuota de recuperación será de 300 pesos, un costo menor con relación al de otros espacios comerciales, pues, además, en el Gimnasio del Bienestar de Plateros hay servicio de nutriólogo y vapor.

“Quiero que estos gimnasios sean de primera y muy sostenibles por lo que vamos a estar muy vigilantes mediante una junta de gobierno que permita que funcionen muy bien”.

Cabe señalar que el Gimnasio de Plateros contó con una inversión de 21 millones 923 mil pesos, con los que se construyeron espacios como el gimnasio principal, área de spinning, consultorio médico, zona de fisioterapia, cafetería, terraza, vestíbulo, vestidores para hombres y mujeres, área de vapor para hombres y mujeres, sanitarios, cuarto de máquinas, estacionamiento y área de juegos infantiles