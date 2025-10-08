FGR obtiene vinculación a proceso en contra de 14 personas por portación de armas de fuego

Zacatecas, Zac.-La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso en contra de 14 personas por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, derivado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), quienes al realizar recorridos de vigilancia, ubicaron un vehículo en Fresnillo, Zacatecas, en el que viajaban personas armadas, por lo que detuvieron a Omar “R”, Rigo “G”, Brian “T”, Fernando “F”, Daniela “E”, Kevin “R”, Luis Miguel “G”, Anselmo “R”, Celso “P”, Luis “G”, Daniel “E”, Héctor “S” y dos menores de edad.

A los ahora vinculados se les aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil abastecidas con un total de 357 cartuchos, 26 cargadores, 476 cartuchos, seis chalecos balísticos, objetos ponchallantas y un vehículo.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba que resultaron suficientes para obtener del Juez vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el Centro Regional de Reinserción Varonil y Femenil, en Cieneguillas, Zacatecas, y tres meses de plazo para la investigación complementaria. Los menores quedaron en internamiento preventivo.