Durante búsqueda forense encuentran restos óseos en Río Grande

Zacatecas, Zac.- Un equipo de búsqueda conformado por servidores públicos del Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia emprendieron una búsqueda forense generalizada, en el municipio de Río Grande, en donde resultó positiva con localización de restos óseos, así como en la comunidad de San Marcos, en Francisco R. Murguía.

El personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares llevó a cabo la prospección con el apoyo de tecnología y herramientas de mano.

Además, contaron con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos.

El Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de trabajar de la mano con las familias de las personas desaparecidas, con el propósito de encontrar a sus seres queridos y generar las condiciones que les permitan acceder a la justicia y a la verdad.