Preparan a agentes viales para recibir la Carrera Panamericana

Zacatecas, Zac.- Para este jueves 16 de octubre, por disposición del Gobernador David Monreal Ávila, personal operativo de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP) implementará una serie de operativos para garantizar la movilidad urbana y asegurar la integridad de las y los asistentes y participantes en la Carrera Panamericana 2025.

Por lo anterior, a partir de las 3:00 de la mañana, autoridades de vialidad efectuarán despejes vehiculares en Paseo la Bufa, avenidas López Velarde, Guerrero e Hidalgo y la calle Allende en conjunto con Rinconada de Catedral, para permitir el arribo, a las 16:00 horas, de las unidades participantes de la carrera, por lo que se efectuarán cierres parciales al paso de la caravana.

Posteriormente, se peatonalizará la avenida Hidalgo, para la premiación de la carrera nacional; se recomienda a las y los automovilistas utilizar las calles Juan de Tolosa, Mexicapan, Abasolo, Genaro Codina, Fernando Villalpando, así como las avenidas Quebradilla, González Ortega y bulevar metropolitano, Paseo escénico y bulevar Bicentenario.

Para realizar dichas actividades, se concentrará a elementos pie tierra, moto patrullas y patrulleros para dirigir el tráfico, realizar cortes a la circulación, así como brindar asesoría; además, se coordinarán acciones con distintas instituciones de orden de seguridad público y privado.

Autoridades de vialidad brindarán indicaciones para evitar cualquier riesgo de accidente al paso de la caravana, por lo que se les solicita a las y los espectadores acatar dichas instrucciones.