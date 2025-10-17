Inicia triatlón Ultraman en Zacatecas con competencias en ciclismo y natación

Jerez, Zac.- Este viernes marcó el inicio de la competencia de triatlón de ultra distancia Ultraman en Zacatecas, en el Pueblo Mágico de Jerez, como escenario de los primeros 10 kilómetros de natación, en la Presa El Cargadero, que incluyó un circuito de 1 kilómetro de natación continua, desafiando a los participantes en esta disciplina acuática.

En esta misma dinámica, los atletas se enfrentaron a la primera etapa de ciclismo de 140 kilómetros, a través de la cual recorren Jerez, Fresnillo, la Autopista de Calera, Morelos, Muleros, Vetagrande y culminan en el Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Subsecretario de Promoción Turística, Iván de Santiago Beltran, extendió una cálida bienvenida a los atletas que participan en este evento, provenientes de diversos lugares, tanto internacionales como nacionales; al destacar que Zacatecas siempre será un hogar para ellos, les animó en esta exigente competencia.

Mañana sábado, las actividades continúan con la segunda etapa de ciclismo de 241 kilómetros; se cubrirá una ruta que incluye Fresnillo, Jerez, Villanueva y regresa a Zacatecas, pasando por otros puntos.

Durante esta etapa, los 30 atletas participantes serán escoltados por sus respectivos vehículos de apoyo, así como por su equipo mecánico y médico, manteniendo la competencia en un formato de salida escalonada.

La competencia de Ultraman en Zacatecas es un reflejo del compromiso del Gobierno del Estado con la promoción del turismo deportivo y la atracción de eventos de renombre, que contribuyen al desarrollo turístico y la proyección internacional de la entidad como un destino diverso y emocionante.