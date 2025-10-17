Modernizan con tecnología led lámparas de Paraíso Caxcán

San Miguel, Apozol, Zac.- De acuerdo con el programa de uso eficiente de los recursos disponibles en el Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas), el “Hotel, Villas y Spa Paraíso Caxcán” se moderniza, al implementar un ambicioso programa de sustitución de sus antiguas lámparas de costoso consumo eléctrico por luminarias de alta eficiencia energética con tecnología led.

Así lo dio a conocer José Ignacio Sánchez González, director general del Issstezac, quien enfatizó que las luminarias que se retiraron de todo el complejo tenían 30 años o más de servicio, aunado a que su tecnología era de vapor de mercurio o de sodio, lo que repercutía en un alto consumo de energía eléctrica y poca eficiencia lumínica.

Con esta nueva iluminación en todo el complejo de “Paraíso Caxcán” también se incrementa la seguridad de las y los huéspedes, al tener áreas comunes mejor iluminadas, así como los lugares de estacionamiento para sus vehículos.

“Es así que 100 luminarias de diferentes estilos y potencia, con tecnología antigua, que estaban distribuidas en ‘Paraíso Caxcán’ han sido sustituidas por lámparas de última generación, con la finalidad de ofrecer espacios mejor iluminados a todos sus visitantes y contener de manera eficiente la inversión en energía eléctrica”, señaló Sánchez González.

En el tema de mantenimiento a las luminarias, se generará un ahorro, ya que las recién instaladas con tecnología moderna no lo requieren; adicional, su vida útil llega a ser hasta de 10 años; el ahorro para el complejo turístico superará los 220 mil pesos de manera anual, en consumo de energía eléctrica y en mantenimiento.