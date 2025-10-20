Realizan búsqueda de jóvenes reportados como desaparecidos en Loreto

Loreto, Zac.- El Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo una búsqueda en vida, en este municipio y en el de Villa González Ortega, durante la cual realizaron diversas entrevistas, con la finalidad de recabar información que les permita dar con la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Además, el personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, efectuaron la pega de cédulas en la cabecera municipal.

Las acciones emprendidas este lunes, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y autoridades municipales, se enfocaron en la localización de Ángel Macías Salas y Manuel Arellano Alvarado.