Arranca Operativo de Seguridad Villanueva 2025

Zacatecas, Zac.- Con la participación de diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno, bajo la instrucción del Gobernador David Monreal Ávila, esta tarde inició el Operativo Anual de Seguridad Villanueva 2025, con motivo de las fiestas patronales de ese municipio.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que las acciones de seguridad y vigilancia se llevan a cabo desde este martes y permanecerán hasta el día 29 del presente mes.

Mencionó que, con la finalidad de garantizar tranquilidad a las y los peregrinos que acuden anualmente a Villanueva, se mantuvo contacto con 14 grupos de ellos, con el propósito de coordinar esfuerzos y brindar la seguridad y acompañamiento correspondientes durante sus traslados.

El Subsecretario de Desarrollo Político, César González, encabezó el arranque del operativo, en el que participa la Secretaría de Seguridad Pública (policías Estatal Preventiva y Vial Preventiva), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Guardia Nacional, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ángeles Verdes, Cruz Roja Mexicana y las policías municipales de Guadalupe y Villanueva, así como sus respectivas unidades de Protección Civil.

El día 28 de octubre, fecha principal de las festividades patronales, se reforzará la vigilancia y presencia de corporaciones policiales, quienes tienen previstos varios anillos de seguridad.

El funcionario indicó que, durante el trayecto, se instalaron cuatro puntos de hidratación, que estarán bajo la responsabilidad de SEDIF y en donde habrá personal de la Secretaría General de Gobierno, a través de su Dirección de Asuntos Religiosos.