Cierra Congreso Médico UAZ con evento deportivo

Fresnillo, Zac.- La celebración del Congreso Médico en su 25 aniversario cerró con un evento deportivo, la tradicional “Medic Running”, evento que se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad de Fresnillo.

Los poco más de 350 participantes recorrieron cinco kilómetros desde el inicio de la Calzada del Peregrino en donde se hizo calentamiento con algunos ejercicios y donde posteriormente el director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Héctor Rosales González y David Monreal Hernández -por parte de los patrocinadores- dieron el banderazo de salida de los corredores.

La meta se encontraba el Gimnasio de alto nivel en Plateros, donde los corredores pudieron hidratarse y consumir algunas frutas, además se realizó la premiación de las diferentes categorías, docentes, alumnos, personal de salud y patrocinadores.