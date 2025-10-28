Realizan prospecciones forenses en Pinos y Villa González Ortega

Zacatecas, Zac.- Con dos equipos de búsqueda, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia acudieron a los municipios de Villa González Ortega y Pinos, en donde llevaron a cabo prospecciones forenses, con el propósito de localizar indicios que permitan la localización de personas desaparecidas.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares encabezaron las acciones emprendidas en localidades de ambos municipios.

Apoyados con drones, georadares y herramientas de mano, recorrieron varios polígonos, como seguimiento a las carpetas de investigación y a los acuerdos establecidos con representantes de colectivos de búsqueda de personas.

En las búsquedas emprendidas este martes participaron, además de representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.