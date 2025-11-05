Realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas en cuatro municipios de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con tres grupos dispersados en los municipios de Zacatecas, Villanueva, Jerez y Tepetongo, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia llevaron a cabo búsquedas y pega de cédulas, con la finalidad de encontrar indicios y recabar información que les permita localizar a personas desaparecidas y no localizadas.

Con el acompañamiento de representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, emprendieron una acción de difusión y pega de cédulas en la comunidad de Cieneguillas, perteneciente al municipio de la capital.

Otra de las células se dirigió a los municipios de Villanueva y Tepetongo, en donde emprendieron una búsqueda en vida; realizaron entrevistas con el propósito de recabar información que permita la localización de las personas desaparecidas.

El tercero de los grupos realizó otra acción en la cabecera municipal de Jerez, en donde igualmente se buscó información sobre personas que cuentan con reporte de desaparición o no localización, dando seguimiento a carpetas de investigación y acuerdos establecidos en la mesa permanente de trabajo con colectivos.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, refrenda su compromiso con las familias que tienen algún ser querido desaparecido o no localizado, de buscarlos y seguir generando acciones que les brinden certeza y tranquilidad, así como para que encuentren justicia y verdad.