Realiza CECIUAZ carrera “Kilómetros de Cempasúchil”

Zacatecas, Zac.- Como parte de la conmemoración del Día de Muertos, el Centro de Educación y Cuidado Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CECIUAZ) llevó a cabo la actividad denominada “Kilómetros de Cempasúchil”, organizada por la maestra Yadira Zulema Carrillo, titular del grupo 2° “C”, con el valioso apoyo de la asistente Mary, integrante del mismo salón.

El propósito de esta carrera deportiva fue rescatar las tradiciones mexicanas, en especial el festejo del Día de Muertos, además de fortalecer la unión familiar y fomentar el desarrollo de habilidades motrices básicas en edades tempranas.

La actividad se desarrolló en un ambiente de temática tenebrosa, en el que los pequeños universitarios participaron disfrazados de catrinas, superhéroes y otros personajes favoritos, acompañados por sus familiares, quienes también se sumaron al espíritu festivo con disfraces alusivos.

El circuito de la carrera se estableció con salida y meta en el estacionamiento del centro, incluyendo un tramo de la Avenida Preparatoria. Para ello, el personal del CECIUAZ contó con el respaldo de elementos de Tránsito del Estado, quienes colaboraron para garantizar la seguridad del recorrido.

Cabe destacar que “Kilómetros de Cempasúchil” hace referencia al evento deportivo que celebra esta emblemática flor, utilizada tradicionalmente en las festividades del Día de Muertos y cultivada en campos cercanos a la ciudad de Zacatecas, así como en diversas regiones del país.