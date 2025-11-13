Incinera FGR en Zacatecas narcóticos y destruye objetos de delito

Zacatecas, Zac.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, incineró más de una tonelada 620 kilogramos de narcótico y destruyó 416 objetos del delito.

Lo incinerado, resultado de aseguramientos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y de la FGR, incluyó una tonelada 624 kilos 917 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, dos kilos 368 gramos de marihuana y diverso gramaje de clorhidrato de cocaína, clorhidrato de diacetilmorfina, psilocina, semillas y plantas de marihuana, y sustancia negativa.

Durante el evento, se destruyeron 416 objetos del delito como chalecos, cascos tácticos, celulares, vapeadores, portacargadores, ponchallantas, ropa táctica, casquillos, mochilas, entre otros.

La FGR coordinó la identificación y realizó las diligencias de conteo y pesaje, con la presencia de autoridades estatales y del Órgano Interno de Control (OIC), quien dio fe del peso y cantidad de la droga incinerada en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).