Realizan búsqueda forense en comunidades de la capital de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia continuaron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la capital zacatecana.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares llevaron a cabo una prospección forense en las comunidades de Rancho Nuevo y Nueva Australia, de este municipio.

Los recorridos pedestres realizados este miércoles se reforzaron con la utilización de drones, georadares y herramientas de mano diversas.

En las acciones de este día, se contó con el apoyo de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del estado, así como un representante de colectivos de familias de personas desaparecidas.