Se reune presidenta Sheinbaum con gobernadores del país

Ciudad de México.- En reunión de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que se convocó a Gobernadoras y Gobernadores del país, el Mandatario David Monreal Ávila dio cuenta de los avances para Zacatecas en materia de salud.

Durante este encuentro, realizado en Palacio Nacional, el Gobernador de Zacatecas y varios de sus homólogos analizaron, junto con la mandataria, los avances en el proceso de universalización de los servicios de salud, con especial atención en el abasto de medicamentos y mejora en la atención médica.

El Gobernador David Monreal destacó que Zacatecas recibió “muy buenas y extraordinarias noticias”, ya que recientemente se contrataron más especialistas para atender la creciente demanda de consultas.

También, explicó, se realiza la modernización de diversos hospitales en Zacatecas, como los de Loreto, Jalpa y Guadalupe, entre otras unidades médicas que actualmente se encuentran en proceso de intervención.

Asimismo, precisó que se ha mejorado de manera significativa el suministro de medicamentos, por lo que, en los próximos días, iniciará un recorrido por las unidades de salud para verificar los avances y constatar que el personal médico cumpla con la atención necesaria, sobre todo ante la llegada de la temporada invernal.

El Gobernador David Monreal aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantenerse atentos a las necesidades de la población, garantizar vacunas y fortalecer los servicios de salud en todo momento.

En la reunión, también se revisaron temas cruciales para el cierre de año, así como el ejercicio del gasto público y la proyección presupuestal para 2026. Sobre esto, se emitieron recomendaciones para mantener un manejo responsable y precavido de los recursos ante las condiciones económicas actuales.