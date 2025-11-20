Entregan condecoraciones a personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional

Zacatecas, Zac.- En un acto solemne, el Gobernador David Monreal Ávila presidió la ceremonia de imposición de ascensos y entrega de condecoraciones a personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en reconocimiento a su mérito, disciplina, esfuerzo y amor a la patria.

El mandatario estatal expresó su orgullo y reconocimiento a los elementos promovidos, a quienes subrayó la importancia de su labor para el bienestar de las familias zacatecanas.

Manifestó que presenciar la ceremonia de ascenso genera una gran confianza, “nos enseña, nos guía, este principio jerárquico, este orden de mando y este esfuerzo, disciplina y amor que imprimen para tener derecho a este ascenso”.

Resaltó que el Ejército Mexicano es una de las instituciones más nobles y la que mayor confianza inspira en la ciudadanía, por lo que reconoció el sacrificio y la dedicación que implica la carrera militar.

“Estoy seguro de que sus familias, para quienes tienen sus hijas, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, es un verdadero orgullo; son la guía de la más noble de las instituciones, la familia, y que ustedes el día de hoy asciendan en ese orden jerárquico, también en una de las más nobles de las instituciones y la que mayor confianza tenemos los mexicanos, la del Ejército de nuestra nación”, declaró.

En total, fueron 13 ascensos y una condecoración para el General Brigadier de Estado Mayor, Hugo Carmona Ortiz; el Teniente Coronel de Infantería Palemón García Vázquez; el Teniente Coronel Médico Cirujano Julio César Rivera Vargas; el Mayor de Infantería de Estado Mayor, Cándido Alberto Domínguez Rivera; el Mayor de la Guardia Nacional Cristian de Jesús Reyes Tobilla; el Mayor Cirujano Dentista: Ixcoatl Rodríguez Rodríguez; el Capitán Primero Guardia Nacional, Miguel Ángel López Martínez.

Además, el Capitán Segundo de Infantería Israel Rodríguez Mares; el Capitán Segundo Cirujano Dentista Pablo Yahir Cruz Torres; el Capitán Segundo, Enfermera Vanessa Jazmín Torres Hernández; el Teniente de Infantería Erick Felipe Martínez Cruz; el Teniente de Infantería Manuel Fernando Santos Bonifacio, y la Teniente Enfermera: Juana María Valenzuela Buendía.

La condecoración de perseverancia fue entregada al Sargento Segundo Conductor Gustavo Carrizosa González por cumplir 10 años de servicios ininterrumpidos.

En representación del personal ascendido, el Jefe de Estado Mayor de la Décimo primera Zona Militar, Hugo Carmona Ortiz, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas: “este momento no es sólo el reflejo de una trayectoria profesional, sino el resultado del trabajo en equipo; el recibir estas distinciones no es un privilegio, es asumir con entereza la conducción de mujeres y hombres que han jurado servir a México con lealtad, honor y disciplina”.

Enfatizó que las Fuerzas Armadas son un pilar de estabilidad, confianza y servicio al pueblo, y exhortó a seguir honrando la memoria de los revolucionarios con acciones que consoliden la paz y el bienestar.

El Gobernador David Monreal Ávila felicitó a los promovidos y a sus familiares, y los exhortó a continuar sirviendo con la misma disciplina y compromiso, “en este día 20 de noviembre, de gran simbolismo para los mexicanos, no en balde la denominación los hijos de la patria, que todos los días con su propia vida defienden, resguardan el patrimonio y al ser, por eso, enhorabuena, felicidades y me da mucha confianza el trabajo y el esfuerzo que le entregan a nuestra nación”.

Tuvierom participación en el evento el Comandante de la Décimo primera Zona Militar, Isaac Bravo López; el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Vicente Dimayuga Canales; el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pinto; el Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Ginés Jaime Ruiz García, y el Secretario Técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo Garza.