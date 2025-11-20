Entregan Premio Estatal del Deporte 2025

Zacatecas, Zac.- Al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, el Gobernador David Monreal Ávila anunció que, en 2026, el Año del Progreso, su administración fortalecerá el presupuesto para el deporte zacatecano, como parte de una estrategia integral para rescatar valores, recuperar espacios públicos y acompañar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en toda la entidad.

Reunido con la comunidad de deportistas en el patio central de Palacio de Gobierno, junto a su esposa, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF, el mandatario estatal afirmó que el deporte es una de las mejores inversiones públicas, por su impacto en salud, convivencia y pacificación social.

En presencia de Édgar Javier Rodarte Menchaca, director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (Incufidez), el Gobernador David Monreal enfatizó que el deporte ha cobrado un papel central en la reconstrucción del tejido social y afirmó que la práctica deportiva trasciende la salud y el alto rendimiento, ya que se ha convertido en una herramienta para fortalecer valores y orientar a las nuevas generaciones.

También, resaltó el compromiso de entrenadores y familias, que sostienen la formación de los deportistas zacatecanos, ya que colaboran para que la disciplina, el respeto y el amor por lo que se hace generen buenos resultados.

Tras llamar a las asociaciones y ligas a trabajar en unidad, el Gobernador David Monreal Ávila informó que próximamente inaugurará tres nuevos gimnasios de alto rendimiento, además de impulsar un proceso de dignificación de espacios deportivos en coordinación con el Gobierno de México.

Ante los miembros de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y familias de las y los galardonados, el mandatario dio la instrucción para que quienes representen a Zacatecas viajen con los uniformes, las condiciones y los insumos necesarios para la práctica de sus deportes.

“Llevan la representación y el nombre del estado y del país, por lo que deben acudir dignamente, en las mejores condiciones para el desarrollo de sus competencias”, expresó, al reiterar que, en 2026 aumentará de manera sustancial la inversión pública en el deporte.

El Gobernador David Monreal felicitó y entregó los premios a Luis José Medina Fuentes, Entrenador del Año (disciplina karate do); Kenya Lozano Méndez, Mejor Atleta de Deporte Adaptado (disciplina atletismo); Sandra Karina Álvarez Perea, Promotora del Año (disciplina boccia); y Domingo González Ramírez, Mejor Entrenador (disciplina ciclismo), así como a Ilse Ariadna Guerrero, Deportista del Año (atletismo).

En su momento, el entrenador Luis José Medina, galardonado por segunda ocasión, expuso que la disciplina es un valor de vida y agradeció al Gobernador David Monreal por su compromiso con el deporte. Dedicó el reconocimiento a su equipo, a las familias, a las y los atletas, y a todos los entrenadores que trabajan diariamente para formar a la juventud, y que todos lo hacen por un solo propósito: Zacatecas.

Juego clasificatorio en Zacatecas



En esta ceremonia estuvieron presentes el entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, Omar Quintero, y el jugador Israel Gutiérrez, como parte de las actividades de capacitación y convivencia que iniciarán con jóvenes zacatecanos y de cara al juego clasificatorio que el combinado mexicano tendrá contra República Dominicana, el próximo 28 de noviembre, en el Gimnasio Marcelino González.

Al respecto, el Gobernador David Monreal destacó que Zacatecas será sede, por primera vez, de un partido clasificatorio rumbo al Mundial de Basquetbol, para cuyo cotejo se agotaron los boletos en menos de una hora.

En este evento, también estuvieron presentes funcionarios estatales y los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, como son Isaac Bravo López comandante de la Decimoprimera Zona Militar; Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; los representantes de las fiscalías generales de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz; y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez.