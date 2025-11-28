Récord de participación en 5ª Carrera de Día del Químico

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró con gran entusiasmo la quinta edición de la Carrera del Día del Químico, un evento que nuevamente reafirma su importancia como espacio de convivencia, identidad y vinculación entre la comunidad universitaria y el público general.

La directora de la UACQ, Elena Donaji Ramírez Alvarado, destacó que en esta edición se rompió récord de inscripciones, ya que se había programado un aforo de 150 participantes y se superó la cifra con más de 250 corredores registrados. “Estamos muy contentos por la respuesta; tanto estudiantes como docentes se sumaron con mucho ánimo”, señaló.

La carrera, que inició hace cuatro años en administraciones anteriores, se ha consolidado como una actividad saludable, recreativa y de integración entre alumnos, docentes, trabajadores y egresados.

Además, la directora resaltó que el objetivo principal es que esta celebración se mantenga en el tiempo y se convierta en una tradición para futuras generaciones.

En esta edición, la medalla entregada a los participantes incluyó un fragmento especial que formará parte de una colección conmemorativa. Está previsto que, dentro de cuatro años, se complete una medalla general que podrá ensamblarse con cada pieza obtenida en las carreras anuales.

El evento continúa siendo una actividad abierta al público, aunque los protagonistas principales son los estudiantes de los cinco programas de licenciatura, las dos maestrías y los egresados de la UACQ. También participan corredores externos que año con año se suman a la convocatoria, así como instituciones invitadas, entre ellas la Escuela Militarizada, que ha mostrado gran interés en estas actividades.

Por último, la funcionaria universitaria celebró que cada edición atraiga a más organismos externos, gracias a la difusión realizada en redes sociales y en diversos medios. “No está limitada a los alumnos de la Unidad; son bienvenidas todas las instituciones que deseen participar”, enfatizó.

Es importante destacar que en el evento se contó con la presencia de alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia, quienes apoyaron en todo momento a los deportistas durante la carrera, brindando acompañamiento y asistencia para garantizar su bienestar físico a lo largo de la competencia.