Afición zacatecana se volcó en apoyo a Selección Mexicana de Básquetbol

Zacatecas, Zac.- En una noche histórica para Zacatecas, la Selección Mexicana de Basquetbol perdió 85-92 ante República Dominicana, en la primera ventana de la eliminatoria FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

La mejor afición del país llegó al Gimnasio Marcelino González 2 horas y media antes del inicio del juego para apoyar con todo al equipo verde, blanco y rojo. El ambiente fue familiar de inicio a fin y se disfrutó de un vibrante partido que se definió en los últimos minutos.

Pako Cruz, con 29 unidades y más de 37 minutos de juego, encabezó la ilusión mexicana; sin embargo, Andrés Feliz y Jean Montero mostraron todo su talento para que República Dominicana se llevara la victoria.

En el primer cuarto, Pako Cruz destapó la ofensiva mexicana con nueve unidades, dos triples incluidos, Joseph Ávila también colaboró con dos encestes desde la distancia para que los anfitriones se fueran al frente 23-17. Por el cuadro dominicano, Anderson Mejía levantó las manos con cinco puntos.

De la mano de Jean Montero, Richard Bautista y Chris Duarte, República Dominicana regresó en el segundo capítulo, incluso le dio la vuelta al marcador para irse tres puntos arriba, pero el carácter del capitán mexicano Gabriel Girón y 10 puntos en su cuenta personal permitieron que los Aztecas se fueran 43-42 al medio tiempo.

Los dominicanos aprovecharon las segundas y terceras jugadas en el periodo número tres, a tal grado que se adelantaron 54-67 en el score, pero vino Pako Cruz para acercar el marcador a 10 unidades.

El apoyo sin condiciones de la afición zacatecana bajó a la duela en el último periodo, con dos triples de Pako Cruz y Joseph Ávila México empató 78-78, ahí parecía que la victoria podía ser local, pero, una vez más, el temple dominicano se manifestó y poco a poco se alejó en el parcial hasta dejar todo 85-92.

El próximo 1 de diciembre, República Dominicana recibirá a México en el segundo partido de esta eliminatoria.

El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y la Selección Nacional de Basquetbol de México reconocen la entrega y respaldo de la afición zacatecana en este primer encuentro de la fase eliminatoria rumbo a Qatar 2027.