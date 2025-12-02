Llama Amalia García a construir nuevo concepto de poder ejercido con igualdad, cuidados y transformación social

Guadalajara, Jal.- La Senadora zacatecana Amalia García Medina participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, dentro del panel “Mujeres en el Poder: el rumbo de México”, un espacio que reunió a mujeres referentes de la vida pública para reflexionar sobre el ejercicio del poder, los avances en igualdad de género y los desafíos hacia el futuro del país.

El panel estuvo integrado por Beatriz Paredes, exgobernadora de Tlaxcala y exdirigente nacional del PRI; Libia Denise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; y la exdiputada Verónica Juárez Piña, con la conducción de la periodista y escritora Sabina Berman.

Durante su participación, la Senadora Amalia García Medina señaló que el ejercicio del poder sí ha cambiado, aunque aún no lo suficiente para garantizar una vida libre de desigualdad y violencia para todas las mujeres.

Recordó que, siendo gobernadora, la primera decisión que tomó fue establecer presupuestos públicos con perspectiva de género durante los seis años de su mandato. Subrayó que esta medida fue fuertemente cuestionada al inicio, pues muchas autoridades desconocían el concepto y su importancia, por lo que fue necesario capacitar a todo el gabinete y a legisladoras y legisladores.

“Sí, la presencia de una mujer en el poder ayuda, pero no es suficiente. Como dice Marta Lamas, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Requerimos convicción con nuestros derechos y con nuestra causa, y que esa visión esté presente en cada decisión pública”, afirmó la zacatecana.

García Medina explicó que ejercer el poder como las mujeres no debereproducir el modelo patriarcal, sino construir una forma distinta de gobernar, basada en la igualdad, los derechos y el acceso equitativo a la justicia.

“El poder no debe ser para subordinar, excluir o marginar. Debe ser para compartir las decisiones y garantizar que todas y todos puedan acceder a sus derechos”, expresó la ex Gobernadora de Zacatecas.

La senadora hizo un repaso histórico sobre la influencia de las mujeres en la vida política del país, recordando que su participación no comenzó con la vida institucional contemporánea, sino desde los clubes antirreeleccionistas, las revistas dirigidas por mujeres durante la Revolución Mexicana y la pluma de periodistas y activistas que abrieron caminos donde antes no existían.

Recordó que el Plan de Ayala fue escrito por una mujer revolucionaria, y que las mujeres han influido de manera determinante en los acontecimientos de la historia, aunque se les haya negado por décadas el acceso formal al poder público.

La Senadora García Medina explicó el concepto feminista de “maternizar a la sociedad”, entendido como la necesidad de transmitir a las estructuras del Estado la capacidad de cuidar. Sin embargo, advirtió que los cuidados no deben seguir siendo responsabilidad exclusiva de las mujeres.

“No podemos permitir que los cuidados mantengan a las mujeres atrapadas en lo que llamamos el terreno chicloso de la vida privada. Los cuidados deben compartirse y deben ser una responsabilidad del Estado”, explicó.

La senadora recordó que el trabajo doméstico y de cuidados representa el 26% del PIB, un valor que sólo pudo ser reconocido cuando mujeres ocuparon espacios de poder público. Mencionó el aporte de la académica Clara Hussitman en Beijing, donde logró que se incorporara en las cuentas nacionales el valor del trabajo doméstico, logro que hoy se concreta a través de las mediciones del INEGI.

Asimismo, llamó a reflexionar sobre los avances de la inteligencia artificial y los retos éticos que impone para la vida humana. Citó las palabras escuchadas durante la inauguración de la FIL 2026, resaltando que ninguno de estos avances sustituirá la capacidad de sentir, la sororidad y la solidaridad humana. “Si hablamos de maternizar la sociedad, hablemos de sentimientos. Eso no lo reemplaza ninguna tecnología”, afirmó.

Al reflexionar sobre el estado actual del país, García Medina advirtió que las violencias contra las mujeres siguen siendo insoportables: feminicidios, violencia sexual, ataques en el espacio público y privado. “El deseo más profundo de las mujeres en México es vivir sin miedo. Es vivir en paz”, señaló.

La senadora destacó que los avances logrados hasta ahora se deben a un “triángulo de hierro”: la alianza entre las mujeres de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, con las mujeres que ocupan espacios de poder público. Aun así, afirmó que estos avances son insuficientes y que el reto actual es lograr que la agenda de igualdad esté en el centro de las decisiones del Estado.

“Necesitamos políticas de Estado, no sólo políticas de gobierno. Debemos construir un Estado de bienestar cuidador, que garantice estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias de día para adultos mayores. Sólo así los cuidados serán un derecho y no una carga exclusiva de las mujeres”, subrayó.

Finalmente, García Medina señaló que el poder debe ejercerse para transformar la vida de la sociedad, no para reproducir desigualdades: “El poder debe ser para transformar nuestras vidas, para cambiar sustancialmente el país que heredamos. Hemos avanzado, sí, pero falta mucho por hacer.”