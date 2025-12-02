Realizan en Odontología UAZ master class de yoga

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Odontología, a través del Cuerpo Académico Biociencias y Salud Pública CA-265 y el Subsede CASE Odontología, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizó con éxito la master class de yoga en su tercera edición 2025, bajo el lema “Entorno socioemocional en la Universidad”.

La actividad fue dirigida por la docente universitaria Silvia Zapata Alvarado, quien compartió con estudiantes de los semestres tercero, quinto, séptimo y noveno de las áreas de: Social Metodológica, Epidemiología Analítica y Administración de la Salud, una experiencia formativa que integró cuerpo, mente y emociones en un espacio de aprendizaje colectivo.

Durante la jornada, la profesora de yoga expresó que se trató de “una mañana fresca llena de energía y de trabajo en equipo, con el objetivo de tener una conexión con la persona que se tenía delante, frente a frente, comunicándose a través de esta herramienta tan poderosa que nos ofrece el yoga, esta práctica milenaria, donde el cuerpo es el vehículo”.

La dinámica permitió a los participantes explorar la importancia de soltar el control, dejar fuera las expectativas y enfrentar desafíos como en la vida misma. Entre caídas y levantadas, risas y sonrisas, los estudiantes vivieron un proceso de apoyo mutuo que culminó con un abrazo colectivo lleno de gratitud, expresó la universitaria.

Con esta actividad la Unidad Académica de Odontología de la UAZ reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios que fortalecen el bienestar socioemocional y la convivencia universitaria.