Inicia Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2025

Guadalupe, Zac.- Con el espectacular concierto del cantautor colombiano Manuel Medrano, dos veces ganador de los Premios Grammy Latinos, dieron inicio las actividades correspondientes al cartel artístico de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe en su emisión 2025.

El escenario Cesantoni del emblemático Jardín Juárez vibró al ritmo de la fusión de estilos que Manuel Medrano llama como “pop fundido”, cuyo repertorio hizo que los miles de asistentes que abarrotaron el lugar cantaran al unísono éxitos como “Bajo el agua”, “Afuero del planeta”, “Una y otra vez”, “Quédate”, “Si pudiera” y “La mujer que bota fuego”.

Encabezando esta noche inolvidable, el Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, recordó que la feria, la máxima fiesta de las y los guadalupenses, tiene la intención de fortalecer los lazos de unión, convivencia y armonía entre las familias y también entre quienes visitan el municipio durante la época decembrina.

Cabe señalar que el programa oficial de esta emisión cuenta con actividades artísticas, culturales, deportivas y religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe, también con un corredor comercial, gastronómico, artesanal y agropecuario.

Es así que, con este concierto del colombiano y con un espectáculo de pirotecnia, inicia la cartelera artística de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2025, del 5 al 14 de diciembre, en donde se presentarán en este escenario Kabah, Jumbo, Volován, Sonido La Changa, Sonido Los Jrs., Titanes de Durango, Mariachi Gama 1000, Cardenales de Nuevo León y Gera MX.

Coronan a María Fernanda I como reina de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe 2025

Previo a este magno concierto se llevó a cabo la coronación de María Fernanda I como reina de esta emisión de la Feria Estatal de la Virgen y de su corte real, conformada por las princesas Jaqueline y Berenice, en manos del Presidente Municipal y de su señora esposa, Paulina Hernández Terán, donde los miles de guadalupenses se congregaron para apoyar a su candidata favorita.

Durante la ceremonia, el edil reconoció el arduo trabajo de Jacqueline Ortiz Ortiz, María Fernanda Tapia Chávez y Fátima Berenice Domínguez Hernández en la competencia, quienes aportaron demasiado con las actividades realizadas y sus proyectos a los grupos vulnerables de Guadalupe.