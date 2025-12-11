Zacatecas, Zac.- En el patio central de Rectoría se presentó la segunda edición del libro «En sus marcas, listos… ¡Ciencia! Crónicas de investigación en la cancha y deporte en el laboratorio», obra que busca acercar el conocimiento científico al deporte. Durante el acto, la secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Lorena Jiménez Sandoval, felicitó la publicación y subrayó la relevancia de contar con destacados deportistas y entrenadores zacatecanos para enriquecer la reflexión en torno al texto.

Expresó que la presencia de atletas y entrenadores es fundamental, pues sus comentarios, combinados con la experiencia práctica, enriquecen la comprensión del libro y su impacto en la comunidad.

En su turno, el autor Miguel García Guerrero, agradeció las aportaciones de los presentes y dedicó el libro a sus hijas, quienes fueron las primeras en leerlo y enriquecerlo.

Señaló que la obra representa un acercamiento entre dos mundos aparentemente distantes: la ciencia y el deporte. Ofrece al público un panorama completo sobre los beneficios de la activación física, complementado con consejos científicos fundamentados que permiten optimizar el rendimiento en diversas disciplinas.

Agregó que su enfoque didáctico y accesible convierte al libro en una herramienta valiosa tanto para deportistas como para entusiastas del ejercicio que buscan comprender los fundamentos científicos detrás de su práctica.

Recordó que la primera edición publicada en 2019 tuvo gran aceptación, agotándose sus ejemplares hacia inicios de 2025. Ante esta demanda -dijo-, la UAZ, el SPAUAZ, el Centro de Museos de Zacatecas y el Museo de Ciencias de la UAZ unieron esfuerzos para concretar la segunda edición.

La nueva edición fue presentada oficialmente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los escenarios más importantes del ámbito editorial en México. Tras su lanzamiento en este evento de alcance nacional e internacional, la obra se encuentra ahora disponible para el público zacatecano, cumpliendo así con el objetivo de acercar el conocimiento científico aplicado al deporte a la comunidad local, afirmó él también docente, investigador universitario.

García Guerrero cerró su intervención con una reflexión: “La única verdad absoluta en la ciencia es que en la ciencia no existen verdades absolutas”, e invitó a los lectores a aprovechar, criticar y enriquecer la obra para llevar más lejos la relación entre ciencia y deporte.

Por su parte, la moderadora irresponsable del Museo de Ciencias de la máxima, Casa de estudios, Bertha Michel Sandoval, felicitó la presencia de los asistentes y reconoció el interés en los diversos trabajos del conocido “Papá Pato”.

Además, en los comentarios, la medallista olímpica CONADE, Azul Saucedo, mencionó la importancia de entender los movimientos que se realizan al entrenar y la posibilidad que esto brinda para mejorar.

Compartió que nada desde los tres años y compite desde los siete, pero que el libro le abrió una nueva oportunidad de comprender su movimiento en el agua, ayudándole a deconstruir su técnica para perfeccionarla al máximo.

La ultramaratonista y triatleta Marlene Perea recalcó la relevancia que el deporte tiene en su vida, con todos los sacrificios que implica, pero también con beneficios incomparables.

Destacó que, como se muestra en el libro, el deporte puede ayudarnos a ser felices, a sentirnos bien e incluso a combatir problemas tan graves como las adicciones o la depresión. Recordó que en varias ocasiones el deporte le ha salvado la vida.

Igualmente, el entrenador asistente del Santos Laguna Femenil y director del Club La Reta de Voleibol, Arnaldo Martínez, hizo énfasis en la importancia del libro como referente para entrenadores.

Con más de 20 años de trayectoria, comentó que le habría gustado contar con esta herramienta en sus inicios, ya que reúne conocimiento de forma óptima para el desarrollo de un entrenador. Subrayó que nada sustituye la experiencia práctica, pero es fundamental tener este tipo de referencias como guía para evitar errores en el camino.

Finalmente, Sergio Escobar, exjugador profesional de baloncesto y actual entrenador de la academia Mineros 15, manifestó que el deporte es su vida y siempre ha sido un eje para su desarrollo personal.

Aludió que en muchas de sus prácticas su entrenador le corregía la forma de hacer las cosas, pero al cuestionarle por qué, simplemente le decía que le iba a salir mejor.

Esto nunca lo convenció, no obstante, dijo que el libro es una herramienta para que sus deportistas comprendan por qué deben realizar los ejercicios de cierta manera y lo hagan correctamente cada vez que los repiten.